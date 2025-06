Berto González 08 JUN 2025 - 09:00h.

Katia Aveiro se encuentra centrada en su vida familiar junto a su marido y sus tres hijos, así como en su faceta empresarial con su propia marca de joyas

Katia Aveiro 'Supervivientes' posa con su marido y con su hija: "Mis amores"

Once años después de su paso por 'Supervivientes 2014', Katia Aveiro puede presumir de tener una vida completamente plena. La hermana de Cristiano Ronaldo lleva más de una década alejada de los focos de nuestro país, y desde entonces, ha estado centrada en su carrera musical, en su faceta como empresaria y en su vida personal junto a su marido, Alexandre Bertolucci Jr., con quien ha formado una familia numerosa junto a sus tres hijos.

La vida de Katia Aveiro tras su paso por Honduras

La fama de Katia Aveiro creció en paralelo a la carrera de su hermano Cristiano Ronaldo, que lejos de quedarse en la sombra, decidió trazar su propio camino. Tras una primera etapa como cantante, en la que incluso llegó a colaborar con productores internacionales como RedOne, Katia Aveiro amplió sus horizontes profesionales y se aventuró en el mundo empresarial después de su etapa en Telecinco.

Después de su paso por 'Supervivientes 2014', Katia Aveiro fue invitada en 'Hay una cosa que te quiero decir', en 'Killer Karaoke' y el programa 'Hable con ellas'. Y, además, formó parte del elenco de asesores del amor del extinto programa 'Mujeres y hombres y viceversa', presentado por Emma García, donde compartió espacio con su compañero del reality, Abraham Garcia, con el que la relacionaron sentimentalmente los medios del corazón.

Tras esta época televisiva, Katia Aveiro dejó de ser noticia y su presencia en Telecinco desapareció. En 2016, se lanzó al mundo de los negocios después de dejar apartada la música tras su single 'Ronalda', lanzando su línea de gafas de sol bajo la marca 'KA SUNGLASES', y meses más tarde, adquirió la licencia para comercializar la marca de cosméticos de las hermanas Kardashian.

En el momento en el que Katia Averio dejó la televisión, todo comenzó a cambiar en su vida. La hermana de Cristiano Ronaldo ya era madre de un niño, llamado Rodrigo, fruto de una relación anterior con el conocido tenista José Pereira. Más tarde, el amor volvió a llamar a su puerta y volvió a quedarse embaraza en dos ocasiones.

En 2018, conoció al que sería el amor de su vida. Katia Aveiro comenzó una relación sentimental Alexandre Bertolucci Jr., con quien contrajo matrimonio en 2023. Junto a él, ha formado una familia numerosa tras el nacimiento de sus dos hijos pequeños en Portugal, Dinis y Valentina, que son el motor de su vida junto a su hijo mayor.

Una vida empresarial que no deja de crecer

La faceta empresarial de Katia Aveiro no deja de evolucionar a pasos agigantados. Desde que se lanzó al mundo de los negocios en 2016, su marca 'KA The Brand' no ha dejado de crecer. Ahora, se decida a la elaboración y venta de joyas a través de su tienda online y de sus redes sociales, cuyo perfil de la marca acumula más de 200 mil seguidores.

Además, Katia Aveiro forma parte de una empresa dedicada al emprendimiento laboral y a la construcción, llamada 'FG Empreendimientos', la cual se describe en su perfil como una agencia potente dentro de su sector. "Más de cuarenta años de experiencia en la construcción de desarrollos innovadores, modernos y tecnológicos enfocados en la calidad de vida de nuestros clientes", informan desde su perfil de Instagram.

Su cambio físico y su nuevo estilo de vida

En la actualidad, Katia Aveiro ha experimentado diferentes cambios físicos, confesados por ella misma. "Lo que se ha hecho, lo que he pasado y lo que ha pasado, sólo yo sé", confirmaba en sus redes haciendo alusión a su cambio físico más reciente. "Comencé un proceso de entrenamiento, hice 6 meses de ayuno intermitente de 18 horas (duro como el infierno). Me deshice de toda la inflamación corporal en el proceso, comencé a beber mucha agua, cambié mi rutina diaria, comencé a levantarme temprano y meditar. Aumentó mi energía espiritual y me alejé de las cosas que me ralentizaron. Sé que el proceso de pérdida de peso no es sólo cambiar tu dieta, se trata de cambiar tu mentalidad", compartió Katia Aveiro en su perfil de Instagram hablando sobre su nuevo estilo de vida.