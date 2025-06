Juan Arcones 09 JUN 2025 - 06:20h.

Liam Neeson y Natasha Richardson se casaron en 1994 tras conocerse en el rodaje de 'Nell'

"Si alguien entra en estado vegetativo, lo más sensato es desconectarlo", confesó el actor sobre el momento más duro de su vida

Compartir







Uno de los grandes actores del cine de acción en los últimos años es, sin duda, Liam Neeson. Nunca lo habríamos pensado cuando empezó su carrera, y le vimos dando vida a Oskar Schindler, el empresario que salvó a miles de judíos durante el Holocausto nazi. Pero una película tuvo la culpa, sobre todo debido a su sorprendente éxito, y que llevó al actor norirlandés a meterse de lleno en el género. Estamos hablando de 'Venganza', que recaudó más de 200 millones en taquilla (con un presupuesto de solo 25), dando pie a dos secuelas, con cada una de ellas superando los 300 millones. Desde entonces, Neeson ha protagonizado más de una docena de películas de acción, en las que disfruta zurrando a los malos.

Aunque esa carrera ya ha llegado casi a su fin, como anunció justo antes del COVID en ¡Entertainment Tonigh'. "Tengo 68 años y medio, cumplo 69 este año. Hay un par más (de películas de acción que haré), espero, si es que el COVID lo permite, hay un par en desarrollo y creo que después de esas, será todo. Bueno, a menos que acabe en una caminadora, o algo así, antes. Me encanta hacerlas. Me encanta golpear sujetos que tienen la mitad de mi edad". Este género ha marcado sus últimos 20 años de carrera, aunque ha ido compaginando con proyectos más serios como el 'Silencio' de Martin Scorsese. Pero si hay algo que ha marcado su vida por completo desde 2009 es el fallecimiento de su mujer.

Liam Neeson y Natasha Richardson, protagonista entre otras de 'Tú a Londres y yo a California', junto a Lindsay Lohan, formaron una de las parejas más queridas de Hollywood hasta que una tragedia inesperada cambió sus vidas para siempre. El 16 de marzo de 2009, mientras tomaba una clase de esquí para principiantes en Mont Tremblant, Canadá, Richardson sufrió una caída aparentemente leve. Un portavoz del complejo de Mont Tremblant explicó a los medios: "La actriz se resbaló en una pista para principiantes mientras recibía una lección de esquí. Iba acompañada de un instructor, que llamó a una patrulla. A pesar de que al principio no mostraba ninguna herida, fue inmovilizada por su seguridad. Sólo una hora después empezó a encontrarse mal".

PUEDE INTERESARTE La historia de por qué Liam Neeson rechazó ser James Bond para poder estar con el amor de su vida

Estos síntomas empezaron a ser graves por lo que fue trasladada al hospital casi de inmediato, donde le diagnosticaron un hematoma epidural (una acumulación de sangre entre el cráneo y la duramadre, que es la membrana más externa que recubre el cerebro).

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Neeson, quien se encontraba filmando en Toronto en ese momento, voló de inmediato para estar a su lado. En una entrevista con '60 Minutes', recordó el devastador momento en que los médicos le informaron que su esposa estaba en muerte cerebral. "Me dijeron que tenía muerte cerebral, y al ver la radiografía fue como 'wow'. Obviamente estaba con soporte vital, y yo entré en la habitación y le dije que la amaba. Le dije: 'cariño, no vas a salir de esto, te golpeaste la cabeza. No sé si puedes oírme, pero eso fue lo que pasó. Te llevaré de regreso a Nueva York y todos tus familiares y amigos podrán verte'".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Y es que el actor no dudó en llevar a cabo la decisión más difícil de su vida: desconectar a su mujer al entrar en un estado vegetativo. Así lo reflexionó en el programa. "Si alguien entra en estado vegetativo, lo más sensato es desconectarlo. Cuando la vi con todos esos tubos y cosas, ese fue mi pensamiento inmediato". Solo dos días después de la caída, Natasha Richardson fallecía a los 45 años, dejando atrás al actor y a sus dos hijos Micheál y Daniel.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

"Mi prioridad fue asegurarme de que ellos estuvieran bien", comentó en una entrevista con 'People'. "Tengo un gran equipo de apoyo y, si estoy fuera por un proyecto, mi suegra se muda a casa", reveló en la misma entrevista sobre lo importante que ha sido la figura de su suegra, la legendaria Vanessa Redgrave, en el duelo por el fallecimiento de su esposa. Una tragedia dolorosa sobre todo por lo inesperado.

El actor ha seguido trabajando, dejando claro que una parte de ello es por sus hijos, para que no les falte de nada. Pero más de 15 años después del trágico accidente, Neeson aún no ha conseguido superar la pérdida de su esposa. "Su muerte me sigue pareciendo irreal".

"Te golpea. Es como una ola. De repente tienes una profunda sensación de inestabilidad…", contó para la 'CBS'. "La Tierra deja de ser un lugar estable. Aunque termina pasando y se convierte en algo cada vez menos frecuente, aún me siento así a veces". Pero, pese a ello, el actor ha conseguido rehacer su vida, y uno de sus consuelos es que tres personas fueran compatibles con los órganos de su mujer. "Ella se fue, donó tres de sus órganos, así que mantiene vivas a tres personas en este momento: su corazón, su hígado y sus riñones". Y es que el sistema de donación de órganos salva más de 100.000 vidas al año, según afirma el presidente de la TTS (The Transplation Society) y Premio Príncipe de Asturias Jeremy Chapman.