Sandra Salinas 10 JUN 2025 - 15:10h.

Makoke preguntó a Álvaro Muñoz Escassi en 'Supervivientes' por qué Sonia Ferrer, su expareja, dijo que no quería tenerle como enemigo

Sandra Barneda, ante el gesto de Escassi a Makoke en medio de su discusión con Anita: "¿Por qué le has dado en el hombro?"

El pasado de Álvaro Muñoz Escassi ha vuelto a Honduras en forma de pregunta. Antes de ser la nueva expulsada del reality, Makoke quería saber por qué Sonia Ferrer dijo de su compañero que no querría tenerle "como enemigo" y esta pregunta ha provocado la polémica en España ¿Por qué saca este tema de nuevo a la luz? Según Carmen Borrego, hay algo que no sabemos...

¿Qué pasó con Sonia Ferrer y Álvaro Muñoz Escassi?

"Si no quieres no me contestes, pero me parece un poco heavy lo que dijo Sonia Ferrer", decía Makoke a Álvaro y él confesaba que cuando escuchó este comentario, la llamó por teléfono. No respondió a su llamada, tampoco a los audios que el jinete le envió después y él no lo comprendió: "Cuando estuvimos juntos a mí me dieron para el pelo, ha vivido el drama que viví yo y ella a la vez sufrió el mismo ataque por culpa de su exmarido, éramos dos contra el mundo", recordaba.

Lo que Makoke ha contado de Álvaro Muñoz Escassi

En el plató de 'Vamos a ver', Alessandro Lequio criticaba que Makoke sacara esta vieja polémica a la luz de nuevo. En su opinión, este movimiento pone "en evidencia" que tenía una estrategia y que lo que quería la concursante de 'Supervivientes' con su pregunta era "dejar en evidencia" a Escassi para así "ganarse el favor de los Montoya".

"Makoke estaba buscando que aquí se liara", insistía y Carmen Borrego decía algo que generaba aún más dudas: "Yo, que sé lo que Makoke ha contado de Escassi, que no se ha contado fuera porque no se puede contar, pero yo sí sé lo que ha contado de Álvaro, sé que esa pregunta no está hecha de manera 'oye ¿Qué pasó de este tema?"

La colaboradora se negaba a contar lo que sabía, pero sí acotaba de qué se trataba: "Tiene que ver con su vida íntima, muy íntima".