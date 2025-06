Patricia Fernández 09 JUN 2025 - 00:49h.

La palapa se abría durante 'Supervivientes: Conexión Honduras' debido a que una expulsión que los nominados no se esperaban y unas nuevas nominaciones iban a darse en la gala con Sandra Barneda, pero también para abordar las tensiones que han tenido los supervivientes en las últimas horas.

Sandra Barneda preguntaba a Anita el motivo por el que está cansada de que hablen por detrás y la concursante se explicaba: "Escassi veo que habla con mucho por detrás". Y argumentaba el por qué de que dijera esto y Álvaro negaba esto completamente.

Anita hacía referencia a Makoke en medio de esta discusión con Escassi y Sandra Barneda se percataba de un gesto del concursante con ella: "¿Por qué has dado en el hombro a Makoke, Escassi? ¿Para que hable?"

"Como siempre deja que diga lo que quiera, para que diga la verdad", explicaba Escassi y Anita no dudaba en decir algo: "Escassi siempre lo hace con la gente para que hable, da dos toquecitos". Pero Makoke aseguraba que esto "no es verdad, en absoluto". Como también lo negaba el propio Escassi. Sandra Barneda preguntaba por esto a Borja, pero el concursante quería dejar claro que esto no ha ocurrido.

"Salimos de palapa y dice: 'Muy bien hablado'. Es como que les ordena las cosas", añadía Anita sobre Escassi, pero esto hacía saltar a muchos de sus compañeros y les dejaba sorprendidos, que lo negaban.

"Háblame con respeto, no me levantes la voz, te lo digo ya", le decía Escassi a Anita, en medio de la tensión entre ellos en la palapa.