Miguel Salazar Madrid, 09 JUN 2025 - 23:31h.

La televisiva no ha dado crédito cuando ha visto su pelo y su abdomen: "Me veo rarísima"

Makoke, última expulsada de 'SV', se rompe por completo al recibir el mensaje de apoyo de su hijo Javier Tudela: "¡Mi vida!"

Compartir







Makoke se quedó a las puertas de ser uno de los cinco finalistas de 'Supervivientes'. La televisiva estuvo luchando hasta el final por conseguir una plaza en la recta final del concurso. Tras una intensa votación con Anita, la televisiva fue expulsada definitivamente. Sin embargo, mostró su agradecimiento a todo el mundo que la había apoyado durante todo este timpo.

Ahora, como ya han hecho el resto de sus compañeros, Makoke ha podido verse por primera vez en un espejo tras más de 90 días en Honduras. Como podemos ver en el vídeo superior a este artículo, su reacción no pasa desapercibido y reconoce que le gusta su gran cambio físico. "Me quiero mantener así para mi boda", dice.

El guiño al 'agua de coco' durante una suculenta comida

La televisiva asegura que se ve algo "rara". Por ejemplo, cree que su pelo es bien diferente y le sorprende su color. "El pelo... qué horror, no me gusta, está blanco", dice. Además, considera que ha perdido masa muscular en una parte de su cuerpo. "¡Me he quedado sin culo!", exclamaba.

Makoke ha podido disfrutar de una primera comida suculenta a su salida del concurso. Hamburguesas, salchichas, pizza... todo tipo de manjares estaban delante suya en una mesa. Así que ha decidido no perder el tiempo y romper el hambre que ha pasado en 'Supervivientes'. Además, lo ha hecho haciendo su peculiar guiño al cántico que cualquier seguidor del concurso debería saberse. "En honor al agua de coco, que se merece este pedazo de buffete... 'Agua de coco, agua de coco, voy a comerte poquito a poco'", cantaba mientras.

Makoke ha querido brindar por su trayectoria en el concurso. "Me da pena no haber llegado a la final, pero no he tenido ni un día de 'flaqueo', he intentado subir el ánimo", lanzaba. "Me siento orgullosa de mí misma", concluía.