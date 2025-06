Pedro Jiménez 09 JUN 2025 - 01:44h.

La colaboradora termina su aventura tras 95 días en Honduras: así ha reaccionado cuando su hijo Javier Tudela ha entrado en directo

Sandra Barneda, en shock con el regalo de María Casado en la visita de esta al plató de 'SV': "¡Esto es histórico!"

Anita o Makoke. Makoke o Anita. Ambas se la han jugado a un todo o nada durante la gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras' emitida en Telecinco este domingo, después de que primero Damián Quintero, Borja y Montoya se salvasen sucesivamente. Pues bien, después de que Sandra Barneda anunciase la mítica frase: "Los espectadores han decidido que la concursante salvada sea... ¡Anita!", ya podemos decir que la catalana continúa en el reality, lo que se traduce en que Makoke es la expulsada tras más de 90 días de supervivencia en Honduras.

"Mujer inspiradora donde las haya. Me ha encantado verte en la playa. Ha sido un placer verte concursar aquí", ha subrayado Laura Madrueño a la colaboradora, visiblemente emocionada. Makoke, por su parte, indicaba lo siguiente: "Quiero darle las gracias al programa. Esto es una brutalidad, he crecido personalmente. Disfrutar de vuestro amor", ha señalado una Makoke rota completamente y que iba uno por uno mandando un emotivo mensaje a sus ya excompañeros antes de salir definitivamente de la palapa.

Pero los concursantes no se iban a quedar callados: no queda nada para la final y la emoción ha sido total por parte de todos. "Has hecho de todo", le decía Borja González, uno de sus grandes amigos en 'Supervivientes', recordándole a la colaboradora lo último que pescó y cómo se ha superado día tras día en los Cayos Cochinos.

Sandra Barneda también le ha dedicado unas emotivas palabras: "Has sido una pedazo de concursante que se ha puesto a luchar en las pruebas como nadie".

Un mensaje de apoyo muy especial para ella

Pero faltaba, sin duda, un mensaje que Makoke no se esperaría para nada cuando la audiencia había dictado ya sentencia y después del lacrimógeno momento que acabábamos de vivir en la palapa: ¡su hijo Javier Tudela entraba en pleno directo y le dedicaba unas conmovedoras palabras! La colaboradora se rompía como pocas veces la hemos visto en Honduras, tirándose al suelo y llevándose las manos a la cara.