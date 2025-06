Celia Molina 10 JUN 2025 - 15:47h.

Su nieta Jess, con quien salía en las redes sociales, ha comunicado que Norma se "durmió en paz y rodeada de toda su familia"

La influencer Nury Calvo ya está en España y actualiza cómo va su tratamiento contra el cáncer: "Soy afortunada"

Compartir







La familia de Norma, la abuela británica de 91 años que triunfó en TikTok junto a su nieta, de 32, ha publicado un comunicado anunciando su triste fallecimiento. Norma y Jess lograron acumular hasta 2,7 millones de seguidores en las redes sociales gracias a sus vídeos, divertidos y cotidianos, en los que la nonagenaria era la auténtica protagonista. Su contenido era sencillo, pero estaba impregnado de su magnética personalidad (la de ambas). Así, su nieta le gastaba bromas, la invitaba a probar deliciosos bollos o la sorprendía comiendo caramelos a deshoras. Ahora, en el último post de su cuenta en común, @jessandnorma, sólo queda su dolorosa despedida:

"05/06/2025 el día en que nuestra familia perdió nuestra roca, nuestro todo, nuestra hermosa, preciosa, perfecta dama. Todos estamos verdaderamente devastados y nuestras vidas nunca volverán a ser las mismas. Queremos que todos sepáis que Nan se durmió en paz, rodeada de toda su familia, estaba llena de amor y tenía los cuidados más bonitos. Si alguien merece un lugar en el cielo, esa eres tú Nanny Norma", comienza a decir Jess en tan difícil declaración pública.

PUEDE INTERESARTE Lluvia de críticas al youtuber JPelirrojo por ponerse a hacer pesas en el hospital tras el nacimiento de su hijo

"Sus últimos años fueron increíbles"

A la familia le queda el consuelo de lo bien que Norma se lo pasó en sus últimos años de vida, gracias a su colaboración en el contenido que publicaba su nieta. "Las redes sociales y nuestra comunidad en línea hicieron que los últimos años de Nan fueran increíblemente especiales, su copa estaba llena y, en sus propias palabras, «vivió una vida maravillosa». 91 años nunca iban a ser suficientes y ha dejado el mayor hueco en nuestros corazones. Reunida con su marido y su familia, hasta que nos volvamos a ver, nuestra reina", concluye en su sentido texto.

Para quienes la vayan a echar de menos, siempre podrán recuperar los vídeos en los que se expresaba con perfecta clarividencia o leer el libro en el que abuela y nieta contaron cómo se forjó su vínculo inquebrantable, Jess and Norma, A lifetime of laughter and our unbreakable bond. En él, encontrarán los más lejanos recuerdos de Nanny Norma, su matrimonio con "el abuelo Michael", sus reflexiones más profundas y las numerosas anécdotas que ha vivido, hasta el final, junto a su nieta preferida. La publicación de Jess ha recibido miles de comentarios de pésame, en los que sus seguidores confesaban tener "el corazón roto", al tiempo que le daban las gracias a la fallecida por haberles hecho "sonreír" con su ternura.