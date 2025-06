Celia Molina 10 JUN 2025 - 12:20h.

La tiktoker fue diagnosticada de cáncer mientras vivía en Miami y decidió regresar a España para continuar su tratamiento aquí

En noviembre de 2024, la influencer española Nury Calvo, muy conocida en las redes por vivir en Miami y contar las alocadas costumbres del país, recibió la peor de las noticias. Los médicos estadounidenses le detectaron un cáncer de mama y, tras una larga meditación, tanto ella, como su marido y sus hijos, decidieron volver a España para continuar con el tratamiento aquí. La creadora de contenido aseguró que en EEUU "la sanidad es una basura" y que se había "sentido más un cliente que una paciente" al ser atendida allí. Por ello, toda la familia aceptó regresar con ella a nuestro país, si bien su decisión levantó una gran polémica.

Al explicarlo en sus redes sociales, donde tiene casi 800.000 seguidores, Nury recibió numerosos comentarios en los que la acusaban de querer volver a España para "aprovecharse de la gratuidad de la sanidad pública" sin haber estado "cotizando" para beneficiarse de ella. La influencer - a quien llegaron a desear que saliera de nuestros hospitales en "una caja de pino" - se defendió alegando que llevaba "tres años pagando impuestos en España" y recordando que tienen "una casa aquí y a toda su familia" también. A pesar de sus argumentos, continuó recibiendo mucho 'hate', avivado ahora por su última y reciente publicación.

"Me han hecho un escáner, una mamografía y un contraste"

Hace una semana, toda su familia se despidió de sus tres años residiendo en Florida y, por fin, todos han llegado ya a España. Y la primera publicación de Nury Calvo en nuestro país - respondiendo a las preguntas que le estaban haciendo sus seguidores - ha sido un vídeo explicando cómo va su tratamiento contra el cáncer: "Me estáis preguntando mucho cómo va mi tratamiento ahora que he vuelto a España y os lo voy a actualizar. Estoy aquí con la vía puesta y ya tengo las citas para hacerme las pruebas que me tienen que hacer cada seis meses. Sigo tomando el bloqueador hormonal que me traje de Estados Unidos y ahora tengo cita con la doctora para saber qué pasos hay que seguir", ha dicho dentro del propio hospital.

Al salir, ha confirmado que, en un solo día, se ha hecho "un escáner, una mamografía y radiografía con contraste". Con todas las pruebas hechas, Nury esperará una semana para que le den los resultados. Al final de su vídeo, ha aprovechado para dar las gracias a todas aquellas mujeres que le están mandando mensajes para contarle que, gracias a la visibilización de su enfermedad, ellas también han ido al médico y han sido diagnosticadas a tiempo de cáncer de mama. "Espero que, si alguna vez os tienen que diagnosticar, estéis en el mismo escenario y estadio que yo. Soy muy afortunada", ha concluido.