Ana Carrillo 12 JUN 2025 - 19:51h.

El exconcursante de 'Supervivientes' ha publicado un comunicado para aclarar su conflicto con María Pombo a raíz de mostrar su apoyo a Inés Hernand

Inés Hernand ha contado que María Pombo la tiene bloqueada en Instagram porque mostró que le había hecho gracia un vídeo en el que parodiaban a la influencer. Jonan Wiergo, exconcursante de 'Supervivientes', le ha mostrado su apoyo a la presentadora al revelar que a él también lo tiene bloqueado, provocando la reacción de la hermana pequeña de Lucía y Marta Pombo, que ha explicado que no le bloqueó, sino que le dejó de seguir porque lo considera una persona falsa.

"A ti solo te dejé de seguir por falso. Estáis acostumbrados a decir o hacer lo primero que os viene a la mente y nada acostumbrados a que alguien os pare los pies", ha sido el mensaje de la influencer, que Jonan ha compartido en sus stories junto a un emoji de la cara que bosteza, revelando así que le da pereza el tema. Pese a ello, ha querido responderle con un comunicado que ha emitido por esta misma vía, en el que también le aclara a sus seguidores "el contexto" del conflicto.

Así, ha explicado que él dejó un comentario en un vídeo que hizo Victoria Martín, humorista conocida en redes como @livingpostureo y presentadora de 'Estirando el chicle', parodiando el docu-reality de la familia Pombo y que a María no le gustó que él se riera de dicha parodia: "Me dejó de seguir y me escribió como si le hubiera fallado un amigo del alma".

María Pombo, a Jonan Wiergo: "No estáis acostumbrados a que alguien os pare los pies"

"Le dije que no me parecía para tanto mi comentario en el post y me dijo que es como si ella se riese en un vídeo parodia mío en el que me llamasen rojo, ateo y maricón. La verdad es que me la sudaría, pero me hizo gracia que diera por hecho que soy rojo y ateo, maricón no lo pongo en duda. Ahora me hace gracia que diga que no estamos acostumbrados a que nos paren los pies. A lo mejor no están acostumbradas ellas a que las laman el culo por tener millones de euros y seguidores", han sido las palabras del amigo de Adara Molinero.

Jonan se defiende: "Sinceramente nunca he tenido ni dicho nada en contra de ella"

Además, ha subrayado que previamente nunca había arremetido contra la amiga de María Fernández-Rubíes, a la que incluso consideraba muy válida en su trabajo: "Sinceramente nunca he tenido ni dicho nada en contra de ella. Siempre me pareció una creadora de contenido top y con un gran mérito. La felicito por todos sus logros en la vida".