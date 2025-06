Sandra Salinas 12 JUN 2025 - 16:51h.

Terelu Campos, sobre la sentencia al hijo pequeño de Carlo Costanzia padre: "La justicia tiene que ser justa, no ejemplarizante"

La postura de Carlo Costanzia tras salir a la luz la condena de sus hermanos, Pietro y Rocco

Compartir







Terelu Campos respondía a la prensa en la presentación de su obra de teatro y aclaraba si tiene trato o no con su familia política, que es ahora la familia de su hija, Alejandra Rubio. La colaboradora de televisión apuntaba que suele ver a su consuegro, Carlo Costanzia padre, cuando está en España y nos contaba cómo se encuentra tras la condena a dos de sus hijos, Pietro y Rocco, actualmente en prisión por un presunto intento de homicidio.

"Cuando viene a España, lo suelo ver", decía Terelu de Carlo, detallando que tienen una relación "normal", tanto que suelen ir a su casa a comer o comparten momentos importantes: "Fin de año lo hemos pasado juntos".

Además, han coincidido en '¡De viernes!' cuando él era entrevistado y ella colaboradora: "Hablamos y hablamos de nuestro nieto, de lo lindo que está y de a quién se parece".

¿Cómo están en la familia de Carlo Costanzia tras la condena de Pietro y Rocco?

También han abordado la situación de su familia ante la condena a 12 y 8 años de prisión a sus hijos: "Está sufriendo muchísimo ¿Cómo va a estar? Es un padre", apuntaba. Es más, no dudaba en decir que la sentencia del más pequeño les parece "descomunal" en comparación con el resto de sentencias "de las otras personas que están en la misma condición" y es que Rocco solo habría llevado hasta el lugar a su hermano: "La justicia tiene que ser justa, no ejemplarizante".

PUEDE INTERESARTE Alejandra Rubio hace una aclaración tras regresar a España junto a Carlo Costanzia

Carlo Costanzia también decía que cosas como las que le pasaron a su hijo mayor, Carlo, eran consecuencia de la vida de su madre, Mar Flores, pero Terelu evadía la cuestión: "Yo no me meto en cosas que desconozco".

Pero ¿Leería la colaboradora las memorias de la modelo si las escribiera? Pues no lo sé, francamente, para qué te voy a engañar, si tuviera tiempo, sí; y si no, pue no; y si tuviera que entrevistarla, con más motivo me las leería".

La reacción de Carmen Borrego

"Solo vosotras de por sí sois un festival", bromeaba Joaquín Prat en el plató de 'Vamos a ver' en alusión a Carmen Borrego y su familia, y añadía: "Ampliáis la familia y os salen festivales satélites, Terelu ha emparentado con un señor que tiene a dos hijos en el hotel reja y un conflicto desde hace 30 con nada menos que Mar Flores".

"Son familias muy conocidas, estoy con Terelu, que la familia está sufriendo mucho, no seré yo quien opine porque no me gustaría hacer daño, es lógico que estén mal y es normal que Terelu tenga una relación normal con la familia de su hija, aunque seamos un festival, lo que parece que siempre estamos a la gresca o que estamos separados y no lo hay, somos una familia festivalera pero normalísma", respondía la colaboradora.