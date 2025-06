Carlo Costanzia padre rompe su silencio y da su versión sobre la condena de Pietro y Rocco

Carlo Costanzia aclara en '¡De Viernes!' su encontronazo con una reportera: "Grabé porque sabía lo que podía pasar"

Tras verse envueltos en una vorágine mediática después de que saliera a la luz la condena a sus dos hijos, Carlo Costanzia padre rompe su silencio por primera vez en '¡De viernes!' para dar su versión sobre los hechos, apostando que la sentencia cambiará pues tienen pruebas documentales suficientes para rebajar la condena.

No hay evidencias de que se utilizara un machete

Aunque el arma no se ha encontrado, Ángela Portero apunta que sus hijos están condenado por haber pegado “un machetazo” que seccionó una arteria, razón por la que casi muere en la UCI la víctima. “¿A ti te interesa la verdad o la interpretación?” Por eso están condenados, apunta la periodista. “Me hago una apuesta contigo, que esta sentencia cambiará. Mi casa si quieres me apuesto porque es lo justo que tiene que pasar”, asegura.

“Estas son pruebas documentales que están en los juzgados, otra cosa es cómo uno las quiera leer o interpretar porque a los fiscales no les interesa”, apunta. Esas pruebas son que “no apareció el machete en ningún lado” y que “en los testimonios, interrogaciones y las pruebas documentales no hay ninguna mínima evidencia de un machete”. Además, los interrogados han dado siete versiones distintas del arma, “con lo cual, a saber cuál es”. “Yo no te voy a mentir para que luego me vengas con los documentos y me digas ‘Mira que mentiroso eres’, no soy tan retrasado”, afirma el entrevistado.

"Pietro no es cirujano. La desgracia es que dio ahí"

En cuanto al tema de la herida, “no tiene nada que ver con el arma con la que se ha hecho la herida, si no la zona donde se ha hecho la herida”. Se ha hecho en la parte posterior de la pierna, “en el poplíteo, pasa justo una arteria donde puedes perder mucha sangre”. Sin embargo, “Pietro no es un cirujano, ni hace autopsias, ni es un anatómico. La desgracia es que dio ahí. Le cosieron, se quedó tres días, hubo un principio de gangrena por la herida y por la cantidad de tóxico de droga que tenía en la sangre”.

La víctima tenía amenazado a Pietro, según Carlo Costanzia

En la última defensa “hemos aportado los 62 mensajes donde la víctima llevaba un mes hablando con parientes criminales para comprar una pistola y matar a Pietro. Y hablando con su novia le dice ‘Me voy a cargar a Pietro’ y ella dice ‘No lo hagas tú que acabas en la cárcel”, informa.

“Yo no estoy aquí para disculpar a nadie. Tenía que ser una pelea y acabó siendo una desgracia. Intentaron violar a su novia en un baño y el tío tenía una pistola que quería matarle”, asegura.

La información publicada sobre el hecho

La información publicada en la prensa es recopilada por el programa para contextualizar el suceso, de tal manera que se supone que el 18 de marzo de 2024, los hermanos Costanzia embistieron con una moto a Oreste Borelli en Turín, quien quedó tendido en la acera. Pietro se acercó a él y le tocó con una arma blanca, razón por la que tres días después tuvieron que amputarle la pierna. El motivo por el que actuaron de esta manera, según refleja la jueza, fue que el joven italiano tuvo un acercamiento sexual a la novia del mayor de los hermanos.

Según informan medios italianos, este hecho destapa otras tramas paralelas violentas relacionadas con el tráfico de drogas en el que se ven involucradas 11 personas, de las cuales aparece la propia víctima, la novia de Pietro y el propio hijo de Carlo Costanzia. Por estos motivos, ambos han sido condenados a 12 años y 6 meses de cárcel y 8 años y 10 meses, respectivamente.

Las correcciones de Carlo Costanzia a la información del caso

Sin embargo, el entrevistado al escucharlo quiere aportar ciertas "correcciones". Y es que la jueza Ombretta Vanini tardará por lo menos "tres o cuatro semanas" en dar las argumentaciones de la sentencia, por lo que desmiente que ella haya asegurado que fue por el acercamiento a la pareja de Pietro. "Ella ha dicho cuál es la imputación y cuál es la condena, punto", afirma.

Tal y como relata, "al principio había 11 investigados, y además, otra corrección, la investigación no era por tráfico de drogas, empezó con la agresión de Pietro y a partir de ahí se amplió entrando más personas en la investigación. De ahí, los fiscales desestimaron dos porque consideraron que no tenían ningún rol pertinente a lo que ocurrió".

De los nueve que quedan, "la Fiscalía propone un acuerdo a los tres amigos de Pietro, porque debido al otro juicio donde había unas condenas brutales de hasta 16 años hasta a dos menores, donde les daban tres si aceptaban como imputación el intento de homicidio y sus abogados lo aceptan". Un acuerdo por el que no culpa a los amigos, ya que "los pobrecitos son jóvenes" pero, por el cual aceptan un intento de homicidio cuando "el rol que han tenido ellos es que uno avisaba a Pietro de dónde estaba el chico y otro le dijo dónde encontrarlo".

No se les dio la oportunidad de plantear un acuerdo

Los abogados de la familia Costanzia, según relata el entrevistado, propusieron plantear algún tipo de acuerdo y su respuesta fue tajante: "Dijeron que no, que no les interesaba en absoluto". El hecho de que algunos de los implicados tuvieran esa opción y ellos no, le hizo sospechar que "las cosas ya iban por otro camino y que efectivamente había algo que no encajaba".

Sin embargo, no perdieron la esperanza porque "todavía había que llegar al principio del juicio, tenían que hablar los fiscales con la acusación y tenía que hablar la defensa" y "todos estábamos convencidos con las 4.000 páginas de pruebas documentales que teníamos en la mano que Rocco tenía que volver a casa sí o sí y que Pietro iba a quedarse en una condena, pero en una agresión".