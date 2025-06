Ana Carrillo 09 JUN 2025 - 20:15h.

La hija de Terelu Campos solo ha respondido a una pregunta de la prensa en el aeropuerto y ha sido para hacer una aclaración

José María Almoguera no entiende por qué no conoce aún al hijo de Alejandra Rubio: "No es cosa mía"

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia han regresado hoy a Madrid tras pasar unos días en Turín, ciudad italiana en la que vive parte de la familia del actor y en la que sus hermanos pequeños por parte de padre, Pietro y Rocco Costanzia, han sido condenados a 12 y 8 años de prisión, respectivamente, por intento de homicidio.

Al encontrarlos en el aeropuerto de Barajas en Madrid, la reportera de 'Europa Press' les ha preguntado a la hija de Terelu Campos y al hijo de Mar Flores si habían podido ver a Pietro y a Rocco, si han estado con la familia de él y qué piensan de la entrevista que Carlo Costanzia padre dio en '¡De viernes!' hablando de la condena de sus hijos.

Ninguno de los dos ha querido pronunciarse sobre este tema, pero la colaboradora de 'Vamos a ver' ha roto su silencio por otra razón y es que consideraba importante hacer una aclaración. Este fin de semana se ha celebrado en el piso que su tía, Carmen Borrego, tiene alquilado en Madrid la fiesta por el segundo cumpleaños de Marc Almoguera Olmedo, el hijo que tienen en común José María Almoguera y Paola Olmedo; evento al que Alejandra no ha podido acudir.

Ya Carmen Borrego, el día anterior, le había revelado a la reportera de 'Fiesta' que su sobrina no había acudido al evento familiar porque se encontraba fuera de España; una aclaración que hizo para que no comenzasen de nuevo los rumores acerca de mala relación y es que en las últimas semanas se ha especulado con la verdadera relación que tendrían Alejandra y José María, que todavía no conoce a Carlo Junior, que nació hace ya seis meses.

Pero la nieta de María Teresa Campos ha querido subrayar esta información para que no quepa duda de que no hay problemas en las relaciones familiares: "Estaba fuera, es obvio". Tras hacer ese comentario, le ha pedido a la reportera que dejase de grabarlos porque estaba allí su hijo y su deseo es que se reduzca todo lo posible la exposición del pequeño, del que trata de no compartir ningún dato.