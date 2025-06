Alejandra Rubio reacciona a las polémicas de los Costanzia: "Los problemas de mis suegros son..."

Alejandra Rubio ha contestado en el plató de 'Vamos a ver' a las preguntas de sus compañeros: ¿Por qué no se conocen Terelu y Mar Flores? ¿Se lleva Carlo mejor con su padre que con su madre?

El clan de los Costanzia está de actualidad. La familia de Carlo, el novio de Alejandra Rubio, está presente en los medios de comunicación desde que la pasada semana se hiciera pública la sentencia que condena a 12 y 8 años de prisión respectivamente a los hermanos pequeños de Carlo Costanzia.

Tan solo un par de días después, el padre de los tres chicos se sentaba en el plató de '¡De viernes!' para reaccionar a la sentencia y para, una vez más, hablar sobre la madre del mayor de sus hijos: Mar Flores.

No es ningún secreto que la pareja acabó su relación de la peor manera posible y que desde entonces han sido muchos los reproches mutuos en los medios de comunicación. Durante la entrevista, en la que estaba presente como colaboradora Terelu Campos, Carlo Costanzia padre habló sobre el papel de Mar Flores como madre. Ahora Alejandra Rubio reacciona a las palabras de su suegro:

"Mi madre y mi suegra se conocen, se habrán visto alguna vez en la vida. Yo no sé por qué no se han visto recientemente, supongo que porque no se ha dado. Con el padre de Carlo mi madre se ha visto más porque ha salido así, natural. Yo entiendo que sea raro para la gente que no se conozcan, pero es que tampoco es algo súper importante. Ya se conocerán. Yo misma hay épocas en las que veo más a mi suegro y otras en las que veo más a mi suegra. Mar viaja mucho, pero cuando está aquí siempre nos vemos".

¿Ha visto Carlo la entrevista de su padre?

Alejandra Rubio le ha explicado a los colaboradores de 'Vamos a ver' que ni ella ni Carlo pudieron ver la entrevista a Carlo Costanzia padre en '¡De viernes!' porque en ese momento se encontraban en Turín en compañía de la familia de su chico:

"No es que Carlo esté más unido a su padre que a su madre, simplemente tienen relaciones distintas como todo el mundo, no tienes la misma relación con todas las personas de tu entorno. Yo no meto en las cosas que se hablan en televisión, los problemas de mis suegros son asunto suyo, no me voy a meter en la entrevista de mi suegro en '¡De viernes!', y tampoco hablo con Carlo sobre eso, cuando fue la entrevista de su padre nosotros estábamos en Turín. ¿Sabe algo? Sí, ¿Se ha metido en eso? No".