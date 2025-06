TardeAR 13 JUN 2025 - 17:38h.

‘Tardear’ ha conseguido en exclusiva el relato de la dependienta de lo que habría sucedido el día que Paz Padilla fue en persona a su tienda

Raquel Bollo sale en defensa de Paz Padilla tras el enfado de los gaditanos por registrar la raspa de pez: "Está en su derecho"

En Zahara de los Atunes (Cádiz), la humorista Paz Padilla ha generado gran polémica al exigir que los comercios del pueblo retiren productos con el diseño de una raspa de pescado, símbolo que ha registrado como marca propia.

Esta raspa ha sido utilizada durante décadas por artesanos locales como emblema del pueblo, por lo que muchos vecinos consideran que se trata de una apropiación indebida de su identidad cultural.

El conflicto ha escalado hasta el punto de que los comercios han recibido amenazas de demanda si no retiran los productos, lo que ha provocado la indignación del pueblo.

Zahara de los Atunes se ha llenado de carteles y caricaturas contra Padilla, mientras los vecinos defienden su derecho a seguir usando un símbolo que consideran suyo.

El audio de la empleada de un comercio afectado

“La vi fuera, estaba grabando con su teléfono móvil, me dice: ‘cariño, ven’. Yo voy a la puerta y es cuando me dice: ‘dile a tu jefe debes retirar todas las camisetas y todas las cosas que tengan raspa inmediatamente porque la raspa es mía del ‘Nonin’ y si no la retira inmediatamente, nos veremos las caras en los juzgados”, asegura la dependienta.

Una versión mucho más tensa de la que los abogados de Paz Padilla mantienen en el comunicado emitido ayer mismo en defensa de la marca. ¿Qué versión es la cierta en esta ‘guerra’?