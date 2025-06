TardeAR 13 JUN 2025 - 16:46h.

‘Tardear’ ha entrevistado en directo a Chema Suárez, sobrino del expresidente Adolfo Suárez

La exsecretaria personal de Adolfo Suárez carga contra Bárbara Rey por difundir "mentiras" en sus memorias: "Es totalmente una calumnia"

‘Tardear’ ha entrevistado en directo a Chema Suárez, sobrino del expresidente Adolfo Suárez, que ha mostrado sin tapujos el hartazgo de toda la familia con Bárbara Rey.

“La verdad que no es plato de buen gusto para nadie de la familia, sabiendo cómo era mi tío, que era un hombre de los pies a la cabeza. Entonces la señorita Bárbara Rey dice que ella no habla de mi tío, pero cada vez que hace una entrevista algo habla de mi tío Adolfo. Yo creo que ya está bien, es una persona que no está en vida, entonces creo que hay que respetarla”, comenzaba diciendo el sobrino de Adolfo Suárez.

Chema se mostraba contundente al expresar cuál ha sido la verdadera relación entre Bárbara Rey y su tío: “Ninguna. Ninguna, vamos, absolutamente ninguna relación de ningún tipo”.

“Son ya muchas cosas, son ya muchas veces desde que mi tío murió... Es que cada vez que sale la señora, pues bueno, suelta lo que ella quiere, lo que ella cree que es así. Pero vamos, la familia sabemos todo el mundo que eso es totalmente falso, que mi tío amaba a mi tía Amparo y que jamás se le ocurriría irse con otra mujer que no fuera mi tía Amparo”, aseguraba.

Según Bárbara Rey cuenta en su libro, en una escueta mención que apenas ocupa 5 líneas, Adolfo Suárez, en ese despacho le hace una propuesta que hace que ella se levante y salga al despacho y se vaya llorando. “Tuvieron en su momento a lo mejor una reunión, unas palabras, pero punto final, no fue más allá de nada... Creo que la única que sabe la intención que llevan estas palabras es ella. Y yo creo que ya está bien de hablar de él. Ni cinco líneas, ni una, ni dos, yo creo que no tenía que decir nada de mi tío”, comentaba incrédulo Chema Suárez.

“No lo entiendo. ¿A qué viene ahora a decir como que mi tío se le insinuó? Es que tira la piedra, esconde la mano…”, aseguraba el sobrino de Adolfo Suárez, visiblemente cabreado en ‘Tardear’.