Amor Romeira se rompe tras no ser invitada a la boda de Susana Molina: "Me dijo que era una boda íntima"

Primera imagen de Susana Molina y Guille Valle durante su boda: el momento más especial de la pareja

La boda de Susana Molina y Guille Valle está dando mucho que hablar. El programa de 'Socialité' de este sábado ha analizado los detalles de este enlace al que han acudido rostros como Anabel Pantoja, Nagore Robles, Melyssa Pinto o Dulceida. Pero hay dos amigas de Susana Bicho que no han acudido a esta ceremonia porque, directamente, no han sido invitadas. Se trata de Fani Carbajo y Amor Romeira. La exparticipante de 'GH 9' se pronuncia en 'Fiesta' sobre este desplante y explica cómo se siente al respecto.

Fani se ha mostrado muy dolida en 'Socialité' y ha explicado que se siente decepcionada por no haber sido invitada a la boda de la que consideraba su amiga. Cree que tanto ella como Amor no han sido invitadas porque no "pegaban" con el resto de amigas de Susana. Al menos eso es lo que siente ella y lo que le ha manifestado a Amor. Esta se siente dolida pero no por el hecho de no haber sido invitada, sino porque le duele los motivos que le ha dado Fani: "Me dice que había una exclusiva y que tenía miedo de que yo la rompiera".

Amor Romeira se pronuncia tras no ser invitada a la boda de Susana Molina

"Sigo siendo su amiga", explica Amor Romeira, que reconoce que le duele que ese haya podido ser el motivo de la no invitación. Es por eso por lo que se ha puesto en contacto con Susana, para salir de dudas y saber si, realmente, no la ha invitado por ese motivo: "Siempre se me pone a mí en tela de juicio", se lamenta. Y es que, recordemos, hace meses, Amor Romeira sufrió algo parecido cuando no fue invitada al cumpleaños de su también amiga Anabel Pantoja. Tras hablar con Susana, Amor parece haberse quedado más tranquila: "Me dice que lo que menos le interesa es lo que diga Fani, que no le da importancia a lo que diga Fani".

Susana le ha explicado a Amor que su boda consistió en una ceremonia íntima, pero Emma García discrepa tras ver en la boda a muchas amigas influencers. En este punto, Amor reconoce que sí que se pensaba haber sido invitada y que ella la hubiera invitado. La colaboradora de 'Fiesta' lee el mensaje de felicitación que le ha enviado a Susana y en el que le pide ciertas exlicaciones por no haber sido invitada y, seguidamente, lee la respuesta que le ha dado la influencer.

"Me dice 'Hola gordi, jajaja, ¿qué dices? Además, sabes que yo con Fani sería la última con la que hablaría. Era una boda mega íntima y eso no quita el cariño que yo te tenga. Para nada el motivo sería ese". Por su parte, Amor le ha dicho que su amistad con ella no se mide por ir o no ir a una boda y se ha emocionado mientras leía estas palabras a través de su teléfono móvil. "Estás en tu derecho de pensar lo que quieras para que no te duela" han salido las palabras de la presentadora antes de despedirse de Amor.

Anabel Pantoja filtra, por error, el vestido de novia de Susana Molina

Susana Molina había pedido algo importante a sus invitados: que no la fotografiaran con el vestido de novia, pues la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' tiene un exclusiva firmada con una revista. Es por eso por lo que se ha creado tanto revuelo al ver que Anabel Pantoja compartía una imagen junto a David Rodríguez en la que aparece, al fondo, su amiga Susana luciendo su vestido de novia. Sin duda, ha sido un accidente y no hay mala intención por parte de Anabel quien, a pesar de haber borrado la imagen tras ser consciente de lo sucedido, esta ya corre por las redes sociales.