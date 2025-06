Aurah Ruiz pide ayuda desesperadamente tras sufrir un robo

Rocío Molina Madrid, 16 JUN 2025 - 14:28h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se encuentra desolada al ser víctima de un robo y haber perdido algo que para ella tiene un gran "valor personal"

Aurah Ruiz ha hecho un llamamiento a través de sus redes y, en concreto, a través de sus historias de Instagram. La exconcursante de 'Supervivientes' ha pedido desesperadamente ayuda tras confesar que ha sido víctima de un robo y que está muy afectada por lo ocurrido.

La televisiva, que se dio a conocer como pretendienta de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y después concursó en 'GH VIP', ha sufrido un duro varapalo que la ha dejado muy disgustada tras ser noticia anteriormente por haberse quitado el ácido hialurónico de los labios. En este caso, la influencer ha pedido colaboración ciudadana para que se difunda su mensaje y así poder recuperar lo que tanto le ha dolido perder.

Enmarcándolo como algo "importante", Aurah Ruiz ha descrito cómo sucedieron los hechos y lo que le han robado y está tratando de recuperar por todos los medios. "El viernes me robaron el tarjetero. Las tarjetas ya están bloqueadas, así que no podrán usarlas", ha explicado acerca de sus tarjetas bancarias, pero estas no eran las únicas que estaban y que la mujer de Jesé Rodríguez ha perdido.

En su tarjetera estaba también su documento de identidad y tarjetas sanitarias, que tiene que volver a hacerse y le resulta un trastorno. Pero hay algo más, tal como ha confesado la madre de Nyan. "Me gustaría recuperarlo para ahorrarme volver a hacer toda la documentación, carnets, etc. Además, tiene valor personal para mí", ha escrito en su mensaje de SOS.

Un golpe que ha llegado a la exconcursante de 'Supervivientes' en un momento muy dulce de su vida personal. El haber tenido un año de separaciones y encuentros con su marido Jesé Rodríguez por motivos laborales del futbolista (este juega en el Johor Darul Takzim FC de la Superliga de Malasia) ha contrastado con otros momentos emotivos y celebraciones. Precisamente el haber asistido a una boda muy especial hace tres días es todo un choque con el enfado que ahora siente Aurah.

Tras denunciar el robo, la exconcursante de 'Supervivientes' ha dado algunos datos y agradecido que den difusión a su mensaje. "Si alguien lo encuentra o lo devuelve, ofrezco recompensa. Zona sur (Meloneras y San Agustín). Gracias por compartir o avisar si sabéis algo", ha expresado Aurah Ruiz en este llamamiento suyo desesperado por recuperar su tarjetero con todo.