El drama familiar de los Beckham continúa, y este pasado domingo 15 de junio, su disputa ha quedado retratada. A sus 50 años recién cumplidos, David Beckham ha celebrado el Día del Padre con una publicación en sus redes sociales, compartiendo una colección de fotos familiares en Instagram que incluyó imágenes con su esposa Victoria y sus cuatro hijos: Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper Seven.

Bajo el mensaje "mi trabajo más importante y favorito en la vida es ser papá. Estoy tan orgulloso de todos vosotros y como papá (lo siento chicos) os dice cada día que siempre estaré aquí para vosotros, pase lo que pase. Os quiero niños más de lo que podéis imaginar", David ha hecho gala de su orgullo como padre, posando además con su propio progenitor, Ted Beckham.

El 'post' no ha tardado en acumular reacciones por parte de sus seguidores. También de sus hijos. Romeo ha comentado: "Te querré siempre". Y Cruz: "Significas el mundo para nosotros y nos inspiras cada día, papá te amo". Sin embargo, el único que no ha reaccionado -Harper no tiene redes sociales- ha sido el primogénito, Brooklyn, evidenciando así la disputa familiar en la que se encuentran. También ha sido el único en no dedicar ningún mensaje públicamente a su padre.

Este desplante y silencio público no es algo casual. Se produce en medio de un aparente conflicto familiar que ha venido escalando desde 2022. Brooklyn -ahora de 26 años y residente en Los Ángeles junto a su esposa Nicola Peltz- no asistió a la gran celebración del 50º cumpleaños de David el pasado mes de mayo, aparentemente molestos por la presencia de la entonces novia de su hermano Romeo, Kim Turnbull, en el evento.

Además, algunos medios extranjeros aseguran que Brooklyn y Nicola se enteraron del recién nombramiento del exfutbolista como caballero por el rey Carlos III a través de la prensa, no por la familia, alimentando así los rumores de un distanciamiento cada vez mayor.

A pesar de estas fisuras, David y Victoria han hecho esfuerzos públicos por incluir a Brooklyn. En su 'post' del Día del Padre, ambos lo nombraron explícitamente, etiquetándolo junto a los demás hijos, como un intento de aparentar normalidad.

Entre los posibles detonantes del distanciamiento parecen estar la boda de Brooklyn y Nicola, durante la cual aparentemente se produjo un choque por el diseño del vestido y por la "sombra" de Victoria en algunos momentos. También la ausencia de Brooklyn y Nicola en eventos familiares cruciales, no solo el cumpleaños de David, sino también en las celebraciones del Día de la Madre y en el cumpleaños de Romeo. Y, el más sonado, la relación de Romeo con Turnbull. De acuerdo a las informaciones trasladadas por la prensa extranjera, el primogénito de la modelo y el exfutbolista se habría estado replanteando las intenciones de la joven.