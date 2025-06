Celia Molina 10 JUN 2025 - 13:50h.

El artista atropelló mortalmente a una vecina de Nashville que cruzaba por un paso de cebra señalizado, según informa la policía local

La policía de Nashville ha confirmado que, el pasado domingo por la tarde, el cantante de country Conner Smith, que se hizo viral en TikTok con su tema I hate Alabama, atropelló mortalmente a una mujer de 77 años identificada como Dorothy Dobbins, cuando ésta estaba cruzando un paso de peatones señalizado. El artista de 24 años, que conducía una camioneta Chevrolet Silverado, circulaba hacia el norte por la 3.ª Avenida Norte, cerca de Van Buren Street, cuando esta conocida vecina se disponía a cruzar la calle, en torno a las 19:30 de la tarde.

La víctima fue inmediatamente trasladada al Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, donde falleció pocas horas después. Los agentes han confirmado en un comunicado oficial que, inicialmente, el "Sr. Smith no mostró signos de estar bajo los efectos del alcohol" y todo indica a que la causa del accidente vial es que el conductor "no le cedió el paso al peatón", como debía haber hecho a tenor de la señalización. La investigación, sin embargo, sigue su curso, y todavía no se han presentado cargos contra el cantante, que está "colaborando" con la policía metropolitana, tal y como ha confirmado su abogado en la prensa local:

El cantante no presentaba signos de ebriedad

"El Sr. Smith sufrió un accidente automovilístico, que trágicamente le costó la vida a una mujer, acompaña con el corazón a la familia de la Sra. Dobbins en este momento increíblemente difícil. El Sr. Smith continúa cooperando plenamente con la investigación en curso", según un comunicado de su abogado Worrick G. Robinson publicado en The Nashville Tennessean, del grupo de USA TODAY.

La zona residencial donde tuvo lugar el atropello es una conocida ruta de senderismo, especialmente para los dueños de perros que se dirigen al parque canino situado a pocos pasos del lugar del accidente. Los residentes de Germantown citan a menudo el exceso de velocidad de los coches que pasan por la carretera cercana y el no ceder el paso en los pasos de peatones como el mayor de los problemas de seguridad.

Uno de los primeros medios que confirmó que el cantante estaba involucrado en un atropello mortal fue la revista Billboard, que también recordaba cómo fue el ascenso a la fama de este artista, natural de Nashville. Smith logró su gran éxito en 2021 con la canción I Hate Alabama, que se hizo viral en un trend de TikTok. Hizo su primera aparición en el Billboard Hot 100 de todos los géneros el año pasado cuando su canción Creek Will Rise, que llegó al puesto 89º . Y esa canción también alcanzó el puesto 12 en la lista Country Airplay, según sus archivos.