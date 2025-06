Alejandro Sanz ha contestado a su fan Ivet Playà tras su denuncia: "Qué pena que este sentimiento se haya roto ahora”

Ivet Playá es una fan de Alejandro Sanz con la que el cantante se ha visto envuelto en una polémica después de que la joven haya dado unas declaraciones en las que afirmaba que en 2015 comenzó a tener contacto con él a través de redes sociales, intercambiándose mensajes y comentarios, algo que acabaría en una “terrible pesadilla”, según contaba.

Ella vivía en Barcelona, pero con 22 años se mudó a Madrid cuando fue contratada por el artista, donde comenzó una “conexión íntima”. Ahora, Ivet se siente “engañada, utilizada y humillada e incluso sucia”, ya que explica que no sabe dónde acabó su contenido. Contó en exclusiva para el programa de ‘Tardear’ que fueron muchos años “y no solo de relaciones sexuales” en los que tuvo que esconder muchas cosas, entre ellas, su contratación.

Alejandro Sanz no ha tardado en responder a estas acusaciones y ha roto su silencio públicamente, a través de redes sociales. En su cuenta de Instagram, ha subido una historia donde afirma que mantuvo una relación directa e íntima con la fan y lamenta todo lo que está sucediendo: “Yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres. Qué pena que este sentimiento se haya roto ahora”, dice en el texto.

Los supuestos negocios de Alejandro Sanz con su fan

“En el mes de mayo me ofreciste participar en invertir en unos negocios familiares tuyos, tras revisarlos con mis asesores te dije que no. Siento que tu reacción sea esta, pero quiero que sepas que nunca he sido partícipe de estas prácticas y así seguiré toda mi vida. Te deseo que encuentres pronto tu camino y felicidad”.

A través de este comunicado, Alejandro Sanz ha dejado claro que existía una relación entre ambos pero que jamás existió ese negocio del que hablaba la fan y que nunca había negociado con el contenido de la joven.