Alejandro Sanz publica su último disco, '¿Y ahora qué?', cuatro años después del lanzamiento de 'SANZ'

El artista regresa así a la industria musical con seis canciones y tras enfrentarse a uno de los episodios más duros de su vida

Alejandro Sanz está de estreno. El popular cantante resurge musicalmente con su nuevo disco, '¿Y ahora qué?', con el que regresa a la industria tras cuatro años de silencio sin publicar álbum y tras su depresión. De ahí que este trabajo discográfico, compuesto por seis canciones, sea especialmente importante.

Musicalmente hablando, '¿Y ahora qué?' presenta una gran evolución en el sonido de Sanz. Aunque mantiene su esencia, se nota una mayor madurez, un enfoque más introspectivo y menos preocupado por las fórmulas comerciales. Es un disco que no busca agradar a todos, sino conectar con quienes han estado en la cuerda floja emocional. Con versos más sensuales, menos cotidianos y costumbristas, se convierte en uno de sus álbumes más personales hasta la fecha.

El propio título del disco refleja ese momento de incertidumbre al que se ha enfrentado tras superar uno de los episodios más duros de su vida a raíz de sus problemas de salud mental. Y representa no solo su gran regreso, sino que se reivindica como alguien capaz de transformar su sufrimiento en arte. De ahí que no solo sea un disco: es el testimonio de un hombre que ha estado roto y ha decidido recomponerse, con la música como tabla de salvación.

Este 23 de mayo no marca simplemente el lanzamiento de su álbum, sino el inicio de una nueva etapa para Alejandro. Y si algo queda claro tras escuchar '¿Y ahora qué?', es que no necesita tener todas las respuestas. Lo importante es que ha vuelto. Y lo hace con seis canciones que prometen ser un éxito.

Palmeras en el jardín

Fue la canción que Sanz utilizó como adelanto de su álbum. Salió al mercado el pasado mes de octubre y dejó claro la temática que rodearía '¿Y ahora qué?': el amor.

"Y ¿ahora qué hago cuando llegue otro febrero? ¿Cómo le hago pa' no acordarme más de ti? En dos acentos nos dijimos mil 'Te quieros'. Y en un silencio nos dijimos 'Hasta aquí'", se escucha.

Hoy no me siento bien (con Grupo Frontera)

Este tema fue el segundo y el último que se lanzó antes que el resto. Como un himno desenfadado, se convirtió en número uno en la radio gracias a la fusión entre la poética distintiva de Sanz y la salsa junto a los ritmos norteños de Grupo Frontera.

"Pero hoy no me siento bien, no quiero hablar con la gente, sentirse mal también está bien, porque no hay mal que dure pa’ siempre, y menos tú", se escucha.

Eso es amor

Con 'Eso es amor', Alejandro trata de explicar, según su versión, lo que para él es el amor. "Salir pronto, llegar tarde, tan valiente, tan cobarde. Morir de frío mientras ardes, llorar, imaginar finales. Aceptar el desengaño, suplicar, morir de sed. Sobrevivir, amar el daño, terminar y empezar otra vez", señala al principio de la canción.

El vino de tu boca

La temática principal de esta canción es la pérdida de un amor y el amor no correspondido. "Tengo contados todos los besos que no te he dado, y las noches que no estás a mi lado. A ti se te ve bien, se ve que me has superado. Pero yo no quiero conocer a alguien mejor. Sentir un Te quiero de otra voz. Tendría que fingir, y no soy buen actor", se escucha.

Cómo sería (con Manuel Turizo)

Manuel Turizo es uno de los nombres imprescindibles en la escena internacional durante los últimos años, y por ello no podía faltar en el nuevo álbum de Sanz. Los dos artistas se unieron en 2023 para cantar 'Corazón Partío', y ya el año pasado se empezó a rumorear sobre un posible tema juntos.

Tanto 'Cómo sería' como 'Eso es amor' se centran en la pérdida de un amor y la tristeza de tener que dejarlo atrás, imaginando todo lo que podría haber sido. "Imagínate cómo sería, si saliéramos todos los días de tu cama pa' la mía. Si rompiéramos todas las reglas aunque lleguen policías. Que no quede nada pa' después y que nos sobren ganas de volver. Si me dejas empezarlo de una vez, ¿cómo sería, cómo sería?", cantan.

Bésame (con Shakira)

El disco lo completa una colaboración histórica, tanto por su significado como por el reencuentro de dos artistas icónicos. Después de 20 años desde su primer encuentro musical con el éxito global de 'La Tortura', Alejandro Sanz y Shakira vuelven a compartir un sencillo monumental en el que ya es uno de los hitos musicales del año, la nueva canción de la esperada reunión de las dos estrellas: 'Bésame'. Y en esta ocasión, es un himno al amor.

"Por si no lo notaste hace tiempo, esto ya no es broma. Ni con todo el café de Colombia me quito tu aroma. A tu boca, perdona, pero me quiero pegar. ¿Te quieres pegar?", interpretan.