Cronología de la relación de Álvaro Escassi y Sonia Ferrer

Sonia Ferrer aclara si mantuvo una relación abierta con Álvaro Muñoz Escassi

Son muchas las historias de amor de Álvaro Escassi, concursante de ‘Supervivientes’, que han sido objetivo de la prensa del corazón. Una de sus relaciones sentimentales que más dio que hablar fue junto a la actriz y presentadora Sonia Ferrer. Ambos se conocieron en el programa de Telecinco ‘¡Mira quién salta!’ y entre salto y salto surgió el amor entre ellos.

El jinete y la presentadora vivieron un intenso y no muy largo romance. Álvaro Escassi dejó a su pareja por su ferviente amor por Sonia Ferrer, no solo eran pareja en el programa, también fuera. Compartieron viajes, cenas, comidas, siempre con la prensa detrás, algo a los que se enfrentaron muy unidos, pero que hizo mella en sus vidas.

Concursante de ‘Supervivientes’ y presentadora pusieron fin a su relación de manera amistosa, sin que hubiera terceras personas de por medio y por una cuestión de agenda entre ellos. El jinete estaba muy centrado en su carrera profesional y viajaba mucho, algo que terminó por disolver la pareja completamente. Y aunque al principio todo estaba bien entre ellos, hoy en día su relación es inexistente. ¡Así fue la relación de Álvaro Escassi y Sonia Ferrer!

Un amor de altura

En 2013 se emitió en Telecinco ‘¡Mira quién salta!’, un programa que ponía a famosos a saltar desde un trampolín al agua. Entre sus participantes, Álvaro Escassi, concursante de ‘Supervivientes’ y la colaboradora de ‘En boca de todos’, Sonia Ferrer. No solo compartían piscina, se convirtieron en pareja de salto fue entonces cuando entre ellos surgió la chispa.

La presentadora se acababa de separar de Marco Vricella y no pudo resistirse a los encantos del jinete, que en ese momento mantenía una relación sentimental con Patricia Pérez. Ante los ojos de todos los televidentes, Álvaro Escassi empezaba una relación con Sonia Ferrer.: "Para mí, Sonia es la pareja perfecta", aseguraba el jinete en su día. "Ya lo dije cuando me tocó concursar con él, que me tocaba el mejor. Nos reímos y nos lo pasamos bien", se reafirmaba la presentadora.

Mucho interés mediático

La pareja pasaba tanto tiempo junta en el programa que no pudieron evitar enamorarse. Su relación traspaso las pantallas y se convirtieron en el foco mediático del momento y no se cortaban al mostrar su amor en las redes sociales. No obstante, su noviazgo estuvo lleno de idas y venidas, y aunque lucharon por su amor en varias ocasiones, la incompatibilidad de agendas hizo que decidieran poner el punto final a su relación.

El jinete estaba muy centrado en su carrera profesional, no paraba de viajar y la distancia hizo que pasaran mucho tiempo separados. Ambos aseguraron que no había terceras personas entre ellos y aunque todo terminó de manera amigable, ahora no tienen ninguna relación.

Cuando Álvaro Escassi acabo su relación con María José Suárez, la colaboradora de ‘En boca de todos’ hizo unas declaraciones que sentaron muy bien al jinete. "Yo no lo entendí, nunca lo entendí, de hecho, la llamé", aseguraba el concursante a Makoke en Cayos Cochinos. "Fui a llamarla, no me cogió el teléfono y le mandé un mensaje de audio. Yo creo que no quiso decir eso, pero nunca me cogió el teléfono ni me contestó a los audios", ha recordado. Aún con todo el concursante de ‘Supervivientes’, tiene un gran recuerdo de su relación y le guarda un cari ño especial.