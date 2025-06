Rocío Molina Madrid, 17 JUN 2025 - 11:43h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' ha acudido al hospital por unas molestias y ha salido disgustada con el diagnóstico recibido

Nagore Robles recibe una avalancha de críticas tras plantear la idea de vuelos sin niños y solo para adultos

Compartir







Nagore Robles lleva sintiéndose mal desde hace unas semanas. La que fuera concursante de 'Gran Hermano' ha creído que ya había pasado un tiempo prudencial y tras no desaparecer las molestias iniciales e ir a más, la presentadora y colaboradora de televisión ha acudido al hospital en busca de soluciones. Un diagnóstico médico que ha llegado y le ha dejado con angustia y más dudas dado que la influencer de 42 años piensa que no es acertado por lo que ella está sintiendo.

Como ha hecho siempre con su comunidad de seguidores, la vasca ha compartido con ellos su preocupación y su malestar tras salir de la consulta. Nagore Robles ha querido explicar qué le está pasando y el diagnóstico médico que le han dado tras recibirla. Lo ha hecho a través de sus historias de Instagram donde no ha podido ocultar que después de todo esto está afectada.

"Bueno, a ver cómo os explico esto. Llevo desde hace semanas con ruidos en un oído. Muy desagradables, muy parecido a como cuando tienes agua dentro. Si yo simplemente me toco aquí oigo un ruido, algo muy desagradable. Noto que oigo peor", ha comenzado diciendo señalando la zona afectada y reapareciendo con un vídeo desde el mismo hospital.

La presentadora y colaboradora de televisión siempre se ha caracterizado por su total naturalidad y no tener secretos con sus seguidores. A ellos les ha confesado su decepción por lo que los médicos le han dicho y las conclusiones de las pruebas que le han realizado. Nagore Robles cree que no son acertadas y que va a tener que consultar con otro especialista en los oídos para quedarse tranquila.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Me han mirado los oídos me dicen que está todo bien, que está un poco irritado. Me han metido una cámara por la nariz que ha sido súper doloroso y me han hecho una prueba de audición. Que está todo bien. Dicen que puede ser bruxismo. Que vaya al fisio", ha contado mostrando impotencia al creer que no tiene ninguna solución para su problema y que tiene de nuevo que partir de cero.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Con estas declaraciones, Nagore Robles se ha sincerado y ha dejado claro que sigue intranquila. "No es. Yo sé que no es", ha alcanzado a decir del bruxismo que le ha sido diagnosticado. La exconcursante de 'Gran Hermano tiene claro que va a pedir una nueva opinión médica en otro otorrino porque es real el ruido que está sintiendo y piensa que va más all á de una irritación.