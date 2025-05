Carla Flila responde a la oleada de críticas por su posado en bikini

Carla Flila no ha consentido convertirse en el foco de la diana ni tolerar más comentarios sobre su físico . La novia de Nagore Robles ha respondido a la oleada de críticas por su posado en bikini . Unas imágenes cuyo contexto parte de un vídeo que subió la tiktoker hace unos días y a partir del cuál ha querido dar una lección a los haters.

La influencer y youtuber ha mostrado el odio y frases hirientes a las que por ser personas públicas se tienen que enfrentar cuando ella y otros abren las redes. "Seguiré subiendo este tipo de vídeos porque sé que ayudan a muchísima gente y, aún, queda mucho por hacer. Nunca dejaré de sorprenderme de lo cruel que pueden llegar a ser algunas personas , pero eso no me va a frenar", ha expresado.

Unas críticas por aparecer en bikini y en la que han recalcado que no está en buena forma física que podrían haberle hecho mucho daño, pero de las que Carla Flila ha salido reforzada y ha lanzado un mensaje en el que habla de la importancia de cuidarse ante estos comentarios tan negativos y que pueden afectar a la salud mental. "Seguridad que no cabe en tus juicios", ha dicho pidiendo un poco de responsabilidad afectiva y que no todo vale por ser un perfil público.