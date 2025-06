Lorena Romera 19 JUN 2025 - 12:27h.

El ganador de 'Supervivientes 2025' comparte el vídeo del reencuentro con su hijo en común con Ana López

Borja González desvela cómo ha sido el reencuentro con su hijo tras la gran final

Borja González se ha reencontrado con su hijo tras ganar 'Supervivientes'. El que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha vivido un momento muy emocionante al poder estrechar por fin entre sus brazos a Luca, su pequeño en común con Ana López, que ya tiene un año y medio. El guardia civil, de 31 años, ha compartido en su perfil de Instagram el vídeo, que ya acumula cientos de reacciones.

Le preocupaba olvidarse de la cara de su pequeño, reconocía cuando estaba en Honduras. Y es que los concursantes de 'Supervivientes' han contado en numerosas ocasiones que las facciones de sus seres queridos empiezan a "volverse borrosas" con el paso de los días. Esto es lo que el creador de contenido había empezado a lamentar, que quería aferrarse a toda costa al recuerdo de su niño.

Cuando tuvo la visita de Ana López en los Cayos solo quería saber cosas del pequeño. Desde que saltó del helicóptero, Borja González ha estado contando los días para poder volver a verle... pero han tenido que pasar 102 días para que pueda reencontrarse con su hijo, pues ha terminado llegando a la final y ganándola. El guardia civil ha vuelto a casa con el cheque de los 200.000 euros y, por fin, ha podido volver a abrazar a Luca.

El pequeño, al verle por primera vez, le ha saludado tímidamente con la manita y después ha ido a fundirse con él en un abrazo. Pero no solo ha sido el pequeño quien ha alucinado al volver a ver a su papá... porque al exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se ha quedado boquiabierto al verle después de estos tres meses de concurso. "Por fin voy a disfrutar de mi Ana y de Luca, de los que no me pienso volver a separar", ha celebrado el de las Fuerzas Armadas.

Además, para Borja González fue toda una sorpresa este encuentro, pues le dijeron que Luca estaba en Valencia esperándole y, al llegar al hotel, se le encontró allí esperándole. "No sé si me ha reconocido del todo con la barba... Se me queda mirando, preguntándose si soy su padre o quién soy", ha bromeado el ganador de 'Supervivientes 2025' en declaraciones exclusivas para la web de Telecinco, donde se ha sincerado sobre este esperadísimo reencuentro familiar.