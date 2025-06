Así hablaba Borja González de su crisis con Ana López antes de ‘Supervivientes’

Lidia González 18 JUN 2025 - 17:57h.

El ganador de ‘Supervivientes’ confesaba el límite al que había llegado su relación con Ana López

Borja González y la valenciana reflexionan sobre cómo se siente su hijo cuando los ve discutir

Borja González ha mostrado su faceta más personal durante su estancia en Honduras, reconociendo su crisis con Ana López antes de entrar al reality, algo que ha calado profundamente en sus seguidores que le han hecho ganador de la última edición de ‘Supervivientes’. El influencer ha conseguido imponerse a Álvaro Muñoz Escassi en una final que ha dado mucho de qué hablar. El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se reencontraba con madre de su primer hijo en común, protagonizando uno de los grandes momentos del programa.

A pesar de que la pareja ha mostrado un frente unido durante toda la edición y las muestras de amor no han faltado por ninguna parte, también habla abiertamente del difícil momento por el que pasaba su relación cuando Ana fue a visitar al valenciano a Honduras. Sin embargo, no es la primera vez que se pronuncian sobre el tema, ya que ambos se enfrentaron a un auténtico reto emocional en la docuserie de ‘Recién nacidos’, donde ambos realizaron distintas terapias con psicólogas expertas para hablar de la situación que atravesaban. Los exparticipantes de ‘LIDLT’ profundizaban sobre los motivos que les llevaron a su peor momento tras el nacimiento de su hijo Luca.

Borja González habla de su situación límite con Ana López

Durante una de sus terapias con María Ros, el ganador de ‘Supervivientes’ no podía evitar derrumbarse al hablar de la situación límite a la que había llegado su situación con Ana López. El influencer se abría por completo para explicar las discusiones en las que se estaban enzarzando y la manera errónea que tenían de gestionarlo: “Salta muy rápido, paga conmigo cosas con las que no tienes nada que ver y mi manera de defenderme es atacar”.

De esta manera, el creador de contenido asumía el grave problema de comunicación que tenían y confirmaba que sus enfrentamientos no eran “constructivos”, sino “destructivos”. Su relación estaba llegando a tal extremo que había llegado a plantearse si le “merecía la pena” todo lo que estaban viviendo. “Me martiriza por tonterías que no logro entender”, confesaba visiblemente emocionado.

Ana López confiesa su distanciamiento de Borja González

Borja González no era el único en hablar sobre lo que estaba ocurriendo en su relación tras convertirse en padre, Ana López también se sinceraba al respecto y contaba su duro testimonio. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ relataba lo complicado que había sido para ella su posparto y aceptaba las consecuencias que esto había tenido en su relación. “Voy en automático, nos falta organización, saber gestionar lo que tenemos que hacer”, explicaba.

Ana López desvela el motivo real de sus enfrentamientos con Borja González

Aunque la influencer admitía que llevar a cabo su papel como madre y compaginarlo con la apertura de su nuevo negocio había influido en su estabilidad emocional, Ana explicaba que no era la única razón por la que había llegado a una situación tan extrema con su pareja. La creadora de contenido ahondaba en todos los problemas que se estaban dando en su relación y desvelaba el motivo real de sus discusiones con el concursante de ‘Supervivientes’.

La pareja, cara a cara, hablan del difícil momento de su relación

Borja y Ana siempre se han mostrado muy trasparentes con sus seguidores y durante la grabación de ‘Recién nacidos’ no dudaron en ser completamente transparentes. La pareja se sentaba, cara a cara, para hablar del difícil momento que estaba atravesando su relación. Aunque los influencers no dejaban de repetir lo mucho que se querían, admitían que estaban viviendo una situación muy delicada: “Cuando discutimos, nos cuesta llegar a buen puerto”.

Borja se rompe al descubrir cómo se siente Ana tras su maternidad

Durante la conversación en la que Ana y Borja abrían el corazón como nunca y se sinceraban sobre cómo estaban viviendo el estado de su relación después de convertirse en padres, el valenciano se daba cuenta de algunas cosas que desconocía por completo. Después de escuchar las duras palabras de su pareja, el influencer se rompía al descubrir cómo se siente Ana tras su maternidad. Sin poder contener las lágrimas, el ganador de ‘Supervivientes’ reconocía: “Me da pena que esté así”.

La verdad de la relación de Borja y Ana fuera de las redes sociales

Aunque, en muchas ocasiones, la pareja ha hecho sátira sobre algunos de los problemas en su noviazgo en sus redes sociales, lo cierto es que, a ojos de sus seguidores, siempre han tenido una imagen de familia ideal. Borja González se sinceraba sobre ello al hablar de la verdad de su relación tras las cámaras, cansado de perseguir una realidad que no existe. "No muestro cuando discutimos, pero es mucho. No os tenéis que fiar de lo que veis, la gente muestra que es muy feliz en redes, pero no todo es tan bonito como parece", confesaba.