Lara Guerra 20 JUN 2025 - 17:50h.

Georgi, ex hijastro de Anaís, desvela en 'Tardear' todos los detalles sobre la amiga especial de Ábalos

Anais, la amiga especial de Ábalos, "ha vuelto a tener contacto con el exministro" tras incautarle un disco duro, según un amigo suyo

Compartir







El 10 de junio, la Guardia Civil realizó un registro en el domicilio del exministro, Ábalos. Durante el proceso, Anaís, la amiga especial, fue pillada por un agente escondiendo un disco duro, un hecho que ha causado un gran revuelo. Pero, ¿Quién es verdaderamente la pareja del exministro? Su exhijastro comparece en el directo de 'Tardear' para desvelar todos los detalles sobre ella.

Sobre cómo surgió la relación entre Anaís y su padre, Georgi explica que "él tenía un karaoke y estaba buscando trabajadoras, ahí la contacto para hacerla camarera del local. Tras conocerse empezaron una relación de tres años".

Georgi, sobre Anaís: "Sus hermanos le ayudaban en el entorno económico porque no sabía manejar bien el dinero"

Por otra parte, el exhijastro asegura que Anaís es "buena persona, cariñosa" y siempre le ha tratado bien. Sin embargo, en el entorno económico, la pareja de Ábalos ha continuado de la misma manera que hace unos años: "Ya era así desde antes, los hermanos le ayudaban con dinero pese a la mala relación que tiene con su familia...".

Asimismo, sobre ella, Georgi confiesa que es cierta la información que relaciona a Anaís con el contenido pornográfico. Pese a haber obtenido dinero a través de esto, el invitado no duda en decir que "no ha sabido manejarlo bien. Es una persona que no sabe controlar el dinero". Sobre la trama de Ábalos, el exhijastro confiesa que "Anaís es una persona inocente, no me extrañaría que se aprovechara de ella. Cuando saltó todo esto de la trama me sorprendió verla ahí, de hecho, llamé a mi padre para contarle todo lo que había pasado"