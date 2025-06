Susana Megan reacciona al último mensaje sobre el amor de Manu Lombardo

Rocío Molina Madrid, 20 JUN 2025 - 12:47h.

El extronista de 'MyHyV' ha compartido una reflexión tras acudir a una boda y no ha dejado indiferente a nadie, ni tampoco a su ex Susana Megan

Susana Megan da un paso decisivo en su vida tras volver a enamorarse: "Corazón contento"

Manu Lombardo ha acudido a una boda recientemente y eso le ha dado mucho para pensar. El que fuera durante casi nueve años novio de Susana Megan ha compartido en sus redes sociales un mensaje sobre el amor que ha sido muy aplaudido. El extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha hablado abiertamente de lo que necesita uno para estar unido felizmente con otra persona y sus palabras han provocado una inmediata reacción de su expareja.

El asistir a la boda, ver la felicidad de los novios y pensar en lo que él realmente quiere ha removido a Manu Lombardo justo cuando ahora se cumple un año de su ruptura con Susana Megan. Este ha publicado un vídeo en el que sale él contando lo que espera del amor y en donde acompaña su reflexión de una música melódica. Unas inesperadas palabras que han sido muy bien acogidas por sus seguidores y a las que también ha reaccionado la influencer.

"El fin de semana pasado estuve de boda y fue inevitable no pensar en el amor o en lo que significa para mí o, más bien, que amor quiero yo para mi futuro. Y creo que esta sociedad se ha acostumbrado a ver el amor como su fuera un tipo de cadena, como si amar te recortara las alas", ha dicho para empezar el vídeo.

"Puede que alguna vez lo hayamos sentido así, pero no porque eso fuera amor, sino porque hemos confundido el amor con la necesidad, la dependencia, la posesión, las heridas. Para mí el amor sano es libre", ha seguido reflexionando.

Manu Lombardo ha compartido lo que él entiende por amor real y es algo que ha sentido. "El amor real no ata, no encierra, no exige. El amor real se elige cada día, desde la calma, el respeto y la bondad. Y todo lo que se aleje de eso...No es amor, son heridas, son miedos que aún no hemos sanado. Son plumas rotas que necesitan tiempo, cuidado y verdad. Para que un día desde el amor más valiente que existe, el que nace en libertad, podamos al fin volar. No porque nos falte algo, sino porque por fin, nos encontramos"

"El amor real no ata, no encierra, no exige. Para mí el amor sano es libre", Manu Lombardo

Este vídeo no ha dejado indiferente a nadie y ha provocado una avalancha de reacciones, entre ellas, la de la propia Susana Megan. La influencer ha dejado claro que está de acuerdo con la definición que su ex ha hecho del amor con el icono de unas manos levantadas celebrando sus palabras.

La definición que ha dado el creador de contenido ha provocado que una psicóloga experta en relaciones haya alabado cómo se ha expresado y también que otros hayan criticado a Susana Megan por dejarle escapar. En la actualidad, la influencer está feliz con su nueva pareja con la que ha comenzado recientemente una ilusionante etapa al irse a vivir juntos.