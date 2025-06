Mónica Pont colaboradora de 'TardeAR', ha vuelto a instalarse en España por petición de su hijo

La actriz tiene muchos proyectos profesionales de cara a los próximos meses

MadridImposible no recordar a la actriz y presentadora Mónica Pont, ahora también colaboradora de ‘TardeAR’. Triunfaba en la década de los 90 en la televisión, su presencia era más que habitual en programas y series, lo que hizo que su vida privada cobrara importancia. Se casó con su novio de toda la vida, Javier Sagrera, con quien tuvo un hijo y terminó separándose en 2007, un divorcio polémico que llegó a relatar en un libro. Tras la decisión del juez de no darle la custodia de su hijo, puso tierra de por medio y se instaló en México.

La actriz ha estado viviendo y trabajando en el país azteca seis años, donde instalada en Ciudad de México ha tenido la oportunidad de triunfar como actriz. No obstante, se ha instalado recientemente en España para estar más cerca de su hijo Javier Sagrera, piloto de F3 del que está tremendamente orgullosa. Su vuelta le ha valido un hueco en ‘TardeAR’ como colaboradora y también está muy presente en eventos relacionados con la moda.

La presentadora tiene especial devoción por su trabajo, su hijo, el mar, pero también por los animales. Recientemente perdía a uno de sus apoyos incondicionales, su perra Duna a quien recuerda y echa de menos a diario. Además, este año también ha puesto punto final a su relación con el bodeguero Javier Moro, tras varios meses de relación. ¡Descubrimos el lado más personal de Mónica Pont!

Con muchos proyectos profesionales

Mónica Pont, colaboradora de ‘TarAR’, ha vuelto a instalarse en España, después de pasar seis años en México. Colonia Polanco, en Ciudad de México la recibió con los años abiertos. Durante estos años en el “exilio” no le ha faltado trabajo, pues ha actuado en tres películas, seis telenovelas, dos series para Netflix. Afincada en España no solo colabora den ‘TardeAR’, también tiene muchos proyectos en mente.

El teatro siempre ha sido una de sus grandes pasiones y no lo va a dejar de lado: “lo primero será una comedia teatral que se estrenará en tres o cuatro meses. La protagonizamos cuatro mujeres, será muy divertida. ¿Sabes por qué vuelvo? Porque a mí la gente me para por la calle, me dicen que soy muy divertida y me apetecía mucho volver a España para conectar con mi público. A México lo llevo en mi corazón, se han portado súper bien conmigo y lo echo de menos”, aseguraba en una entrevista para LOC a principios de año.

Pero, aunque le gusta mucho ponerse delante de las cámaras, también le picó al gusanillo de la producción y en México empezó su andadura como productora. “Empecé en México con otro socio. Muchas producciones españolas querían coproducir y buscaban el service en México, Colombia, Venezuela o Argentina, me encargaba de gestionarlo todo y de vender los productos. Tuvimos tanto éxito en México que pensamos en abrir una sede en Madrid. Mi idea es trabajar como actriz y los proyectos que no me interesen o en los que no tenga cabida los produciría. No tienes por qué estar siempre delante de una cámara, ¿no?”, comentaba en la mencionada entrevista.

Vuelta a España por su hijo

La vuelta a España de Mónica Pont no ha sido por sus proyectos profesionales, sino por causas personales. Se ha instalado nuevamente en Madrid por su hijo, Javier Sagrera, toda una promesa de la F1 que triunfa en F3. " Me ha pedido que por favor que vuelva, que llevamos seis años separados y que regrese", aseguraba a Europa Press en un evento en Madrid.

Su primogénito es fruto de su matrimonio con el empresario Javier Sagrera, de quien se separó en 2007, un divorcio muy polémico que noveló en ‘No estás sola’: "tuve la desgracia de vivir una triste historia con el peor de los desenlaces: perder la custodia de la persona que más quiero en este mundo, mi hijo. Esta travesía de penuria en la que se encuentran miles de hombres y mujeres me ha inspirado para escribir esta novela con situaciones y personajes inventados “asegura entre sus páginas.

Aunque han pasado mucho tiempo separados, l colaboradora de Telecinco ha estado junto a él en los momentos más importantes y está tremendamente orgullosa del hombre en el que se ha convertido.

Viajera, deportista y amante de los animales

Aunque la vida de Mónica Pont no siempre ha sido un camino de rosas, no ha dejado de disfrutar de los pequeños placeres de la vida, como el mar, los atardeceres en la playa y pequeñas escapadas, y esque ella tiene muy claro que su sitio está “entre el cielo, el mar y la tierra”.

A principios de año tuvo que despedirse de su compañera de vida, de aventuras y uno de sus grandes apoyos. Su perra Duna fallecia tras 12 años a su lado, un duro golpe para la presentadora. “Me siento tan perdida, y no creo que me acostumbre nunca a tu ausencia. ¿A quién le tiraré la pelota ahora, o el frisbee? ¿Con quién me iré a dar esos largos paseos que hacíamos? ¿A quién le daré el beso de las buenas noches y le diré que la quiero? Duna eres y serás siempre mi Dunita, mi compi-trueno. Te deseo un bonito viaje al cielo, esto no es un adiós es un hasta pronto. Te quiero mi muñequita linda”, se despedía de su perra.

Pero no ha sido el único duro golpe de este año para la modelo, también ponía punto final a su relación sentimental con el empresario Javier Moro, a quien conoció en una presentación en Ciudad de México.