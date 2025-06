Cristina Castaño será madre a sus 46 años el próximo verano y no ha parado de trabajar desde que dejó 'La que se avecina'

Por la serie de Telecinco ‘La que se avecina’ han pasado miles de actores y actrices de postín que han utilizado la ficción de catapulta para su carrera profesional. Destaca dentro del elenco Cristina Castaño, quien dio vida a Judith Bécker desde 2009 hasta 2016, momento el que decidió dejar la serie y el personaje para “contar otras cosas”. Desde entonces no ha dejado de dar vida a multitud de personajes, en cine, teatro y televisión.

La actriz siente adoración por el teatro, durante años no ha dudado en subirse a los escenarios de toda España con diversas obras. Una interprete polifacética que también baila y canta y así lo ha demostrado durante años con la obra teatral ‘Cabaret’. No ha dejado de lado las series y películas y, de hecho, su próximo estreno está al caer. También hace sus pinitos como influencer y embajadora de una joyería.

La interprete es muy celosa de su intimidad y huye de los focos y hace años que no habla de sus relaciones sentimentales. Cristina Castaño será madre el próximo verano, un bebé que llegará a una familia numerosa, quienes le esperan con los brazos abiertos. La influencer espera con ansias la llegada de su primer hijo a los 46 años.

Teatro y series

La acrtriz no ha dejado trabajar en la interpretación desde que decidiera dejar la serie que la catapultó a la fama. Teatro, cine, series… nada se le resiste a esta actriz tan polifacética. Los escenarios de los teatros de toda España han sido durante años su lugar favorito para interpretar a todo tipo de personajes. Durante años ha trabajada en la obra teatral ‘Cabaret’, en la que la hemos visto bailar y cantar. “Con lo que está pasando últimamente en el gran teatro del mundo, el único lugar libre de conflicto real parece el escenario”, aseguraba la actriz en Instagram recientemente.

Las series de ficción también son pan de cada día de la actriz. La interprete está a punto de estrenar una ficción para HBO bajo el nombre de ‘Lume’, una serie que ya tienen algún que otro premio sin haberse sometido al gusto del público todavía.

La serie ‘Nails’ para Sky Show Time es otro de los proyectos en los que se ha visto envuelta en los últimos meses, una comedia que comenzaba su rodaje en febrero.

Además, también hace sus pinitos en las redes sociales y en publicidad, pues es embajadora de una joyería, para la que presta su imagen, “feliz de ser su embajadora”, afirmaba en unas imágenes que compartía con sus seguidores.

En la recta final de su embarazo

El proyecto más personal de Cristina Castaño para este 2025 es su maternidad. La intérprete se convertirá en madre este verano y no puede estar más emocionada de esta nueva aventura que se le avecina para toda la vida. “Después de estos días no puedo más que agradeceros todos los mensajes de cariño y buenos deseos que estoy recibiendo. A esto lo llamo yo venir con una panadería entera de amor debajo del brazo”, aseguraba en redes sociales tras hacerse público su embarazo.

Celosa de su intimidad siempre ha querido mantener su vida privada alejada de los medios, no obstante, en una entrevista en ‘El País’, en 2019 ya anunciaba sus ganas de convertirse en madre, "no quiero perderme ser madre. Preferiría tener un hijo enamorada de una persona que quiera tener una familia conmigo. Pero como no sé si eso va a suceder, tenerlo sola es una posibilidad. Soy una mujer independiente. Prefiero la primera opción, pero si la vida no me la presenta, no creo que me pierda la experiencia de ser madre en esta existencia", aseguraba la propia influencer.

La actriz no ha querido saber el sexo de su bebé, “es muy bonito cuando lo llevas tiempo buscando. Lo sientes dentro, pero es extraño porque no lo has visto. En esas ecografías se ve todo. No quiero saber si es niño o niña, lo sabré más adelante", explicaba la actriz a Broncano en ‘La Revuelta’. Se desconoce si tiene pareja o no en la actualidad, pues desde su ruptura con Álex Ripoll no se le ha conocido relación sentimental.

La actriz procede de una familia numerosa, cuatro hermanos, sobrinos y abuelos son las piezas más importantes de la vida de Cristina Castaño. “Mi abuela materna, Gari. 96 años. Diez hijos. Representante viva de mi linaje femenino. Si sus piernas la dejasen no dudéis que estaría en Benidorm bailando. Por suerte todavía lo hace en casa”, compartía junto a una foto con su abuela en enero.

Además, la influencer tiene desde hace años una fiel compañera, su perrita, Gilda, por ella lo ha dado todo y espera poder disfrutarla mucho más tiempo. “De las mayores satisfacciones de mi vida, el haber ayudado a que mi perra sanase en todas esas ocasiones. Es lo que tiene tener un perro y esa increíble conexión que se crea entre tú y él”, compartía en redes sociales.