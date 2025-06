La mujer del futbolista del Real Madrid se ha sincerado con Cruz Sánchez de Lara en el programa de Mitele 'Madres: desde el corazón'

Mina Bonino, mujer del futbolista del Real Madrid Fede Valverde, es la nueva protagonista del programa de Mitele 'Madres: desde el corazón'. La periodista deportiva se ha sincerado como nunca antes en esta entrevista junto a Cruz Sánchez de Lara sobre su faceta como madre y sobre cómo tanto ella como su marido asimilaron la enfermedad rara de su segundo hijo, Bautista, tal y como se observa en el vídeo.

El deportista y la argentina comenzaron su relación en 2019, y un año después dieron la bienvenida a su primer hijo, Benicio. A finales de 2022 llegó la gran noticia de su segundo embarazo, pero lejos de ser celebrada, la pareja tuvo que hacer frente a una realidad que sacudía por completo sus vidas: los médicos les aseguraron de que el bebé nacería con una enfermedad rara.

Fue en la semana 13 de gestación cuando conocieron el diagnóstico: una trisomía 3, un problema "incompatible con la vida" y por el que "generalmente los bebés se abortan en las primeras semanas".

Mina Bonino se planteó abortar

En las semanas posteriores, Mina vivió con el temor constante de que algo saliera mal. Las ecografías eran una fuente de ansiedad y cada visita médica traía más preguntas que respuestas. Y "me planteé abortar", confiesa. "Yo no estoy capacitada para traer a la vida a un hijo que sé que puede durarme una semana o cinco años, no me permitiría ese sufrimiento, no solo por mí, también el sufrimiento del niño", manifiesta.

Mina tuvo que convivir con ese duelo prenatal, mientras que a Fede le estaba afectando en su rendimiento en el campo. Y algunos medios de comunicación ya aseguraban que habían perdido al bebé que estaban esperando. "Él estaba teniendo partidos malos y uno es humano y la gente no sabe que hay un lado que no contamos y que pueden pasar cosas malas, y efectivamente, estábamos perdiendo a un hijo. Se rumoreaba que el rendimiento de Fede era porque había perdido un embarazo, pero tampoco podía decir nada porque lo más probable era que pasara", narra.

Pese al 99% de eficiencia de la prueba, el ADN fetal, Bonino y Valverde tenían un 1% de probabilidad de que ese resultado no se cumpliera. "Nos dijeron que existía la posibilidad de que ese cromosoma estuviera asentado en la placenta para que el feto naciera bien, pero era muy poco probable".

Por suerte, se aferraron a esa mínima posibilidad. Y en el sexto mes de embarazo llegó la buena noticia: el niño nacería bien. Y vino al mundo en junio de 2023.

La argentina está agradecida por haber esperado hasta el final, y se pregunta "qué hubiese pasado si ante el primer resultado del ADN fetal hubiera decidido abortar, y me siento mal al pensarlo, porque miro a mi hijo y digo: 'Y pensar que me planteé no tenerle'. Pero también me agradezco a mí misma por confiar en ese sexto sentido y esperar hasta el final, aún sabiendo que tener un hijo sin vida es muy traumático", narra la joven.