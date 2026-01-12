"A veces, la mejor tecnología del coche no está en la pantalla, sino en la guantera", aseguran desde la DGT

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha compartido en sus redes sociales una recomendación sobre lo que deben llevar los conductores en el interior de las guanteras de los vehículos.

Desde su cuenta de Instagram, la DGT asegura que "la guantera se nos ha vuelto lo más 'tech' del coche", y recomienda que se utilice para guardar dos elementos clave: la recientemente obligatoria baliza V-16 y nuestro teléfono móvil: "A veces, la mejor tecnología del coche no está en la pantalla… sino en la guantera", aseguran desde la DGT.

"Si el móvil va ahí dentro y la V16 conectada también, la carretera te lo agradece. Menos distracciones, más seguridad. Así de simple", concluyen.

¿Qué vehículos deben llevar la baliza?

Deberán llevar la baliza V-16 los turismos, furgonetas, autobuses, vehículos mixtos, camiones y conjuntos de vehículos no especiales, conforme a lo contemplado en el anexo XII del Reglamento General de Vehículos. En el caso de las motocicletas, se recomienda su utilización por razones de seguridad aunque no existe obligación.

El aparato deberá guardarse cargado en la guantera o en otro lugar accesible dentro del vehículo. En el caso de tener que usarlo, el conductor lo encenderá y lo colocará desde el interior del coche en la parte más alta posible del vehículo, de modo que su visibilidad física sea mayor (el techo o, en el caso de los autobuses y camiones, la puerta del conductor).

Una vez que la baliza esté encendida y colocada en lo alto del vehículo, ésta emitirá una señal luminosa y, además, transmitirá la ubicación exacta del vehículo averiado de forma automática a la plataforma DGT 3.0.

De este modo, los conductores que circulen por la zona recibirán esta información a través de sus navegadores, aplicaciones de movilidad o paneles de mensaje variable. Tras esto, corresponderá al conductor valorar si es posible abandonar o no el vehículo en condiciones de seguridad.