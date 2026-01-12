El hombre de 60 años, detenido ha explicado que la golpeó sin querer al sufrir un brote psicótico

El hombre acusado de matar a su mujer en Cádiz avisó a su hija del crimen y ella alertó a las autoridades

El hombre, de 60 años, detenido por la muerte de su esposa, de 58 años, este domingo, en la casa en la que ambos convivían, en la localidad gaditana de Olvera, ha contado que propinó un puñetazo accidental a la mujer durante un brote epiléptico que él sufrió, según han informado fuentes próximas a la investigación.

El sospechoso de la agresión mortal, pasará a disposición judicial este martes, cuando concluyan las diligencias de la Guardia Civil para esclarecer las circunstancias de la muerte de María Isabel.

El hombre llamó a su hija, a primeras horas de la madrugada del domingo, para avisarle de que la mujer no tenía señales vitales. La hija alertó a las 1:48 horas al servicio de Emergencias 112, pero a la llegada de los sanitarios, de la Guardia Civil a la vivienda, en el centro del pueblo, comprobaron que la mujer estaba muerta. El cuerpo no presentaba señales de lesiones por arma de fuego, ni armas blancas.

Los agentes de la Benemérita detuvieron al marido de la víctima en la misma casa y el Ministerio de Igualdad ha confirmado este lunes que se trata de un crimen machista . Sobre el detenido no pesaban denuncias previas por delitos de violencia de género.

El 016 para denunciar la violencia machista

En lo que va de año, y sin contabilizar todavía este crimen, dos mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, según la estadística oficial.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.