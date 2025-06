TardeAR Madrid, 23 JUN 2025 - 18:39h.

Gloria Camila acudió sin su pareja, Álvaro García, al enlace matrimonial de su primo

Los Ortega Cano se reúnen en la boda del sobrino del torero y Kiko Jiménez reacciona: "Qué guapa está Gloria"

Gloria Camila ha hecho saltar todas las alarmas de un posible desencuentro amoroso junto al artista Álvaro García por acudir sin él al enlace matrimonial de su primo, celebrado este pasado fin de semana. La hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado ha aclarado en 'Tardear', programa del que es colaboradora, el motivo por el que decidió ir a la boda sin su nuevo acompañante sentimental.

La 'celebrity' explica que no hace falta acudir con una pareja a un evento de este tipo para "mostrar" y "demostrar" que "todo va bien". Además, ha querido aclarar en qué punto se encuentra su relación, aunque ella misma reconoce que no son necesarias las etiquetas. Gloria Camila asegura que ahora mismo tanto ella como él "están fluyendo" .

"Soy partidaria de separar todo"

"Salgo de una relación larga, de cinco años. Me estoy tomando mis tiempos, y para para yo dar un paso en público y oficializarlo tengo que estar muy segura", ha compartido en directo en el programa de Telecinco. Gloria Camila asegura que ahora está optando por "cambiar" y diferenciar en sus "relaciones". "Soy partidaria de separar todo", agrega.

Por el momento, la tertuliana explica que no ha vivido "inseguridades" y "desonfianza" en Álvaro García. "No puedo ir desconfiada porque sino no vivo yo ni dejo vivir", concluye.

Sobre el enlace matrimonial de su primo y el revuelo por acudir sin su novio, Gloria Camila ha especificado que "no hay que hacer drama". Además, ha querido aclara que decidió no optar al ramo de la novia porque ella quiso.