La esposa de Fede Valverde se ha abierto en canal con Cruz Sánchez de Lara en el programa de Mitele 'Madres: desde el corazón'

Compartir







La historia de amor entre Fede Valverde y Mina Bonino no es una que haya pasado desapercibida en el mundo del deporte y la crónica social. Es una historia marcada por la espontaneidad, la distancia, baches en el camino, cierta discreción y ahora contada, con honestidad y emoción, por su propia protagonista, tal y como se ve en el vídeo.

En el programa 'Madres: desde el corazón' de Mitele, Mina ha abierto las puertas de su intimidad para compartir detalles de su vida con el futbolista del Real Madrid, desde los primeros mensajes y su primer encuentro hasta los momentos más difíciles de su maternidad. Un relato sincero narrado de la mano de la periodista Cruz Sánchez de Lara, presentadora del espacio de Mediaset Infinity. "Conocerle me cambió la vida", avanza.

Tal y como relata la argentina, todo comenzó de forma totalmente inesperada. Bonino estaba empezando a hacerse un nombre en Argentina como periodista deportiva en televisión que la tenía bajo los focos. Fede Valverde, por su parte, era una promesa consolidada en el Real Madrid. "La primera vez que lo vi fue en 2018 y me gustó, pero no hablamos nada, se quedó ahí. Yo pensé que era lindo, pero como era más pequeño que yo eso me limitaba, creía que era muy inmaduro", narra Mina.

Así se conocieron

Días después de su primer encuentro, decidió responderle a una historia de Instagram, a raíz de eso todo cambió. La conexión fue tan fuerte que Mina tomó una decisión: dejarlo todo en Argentina y mudarse a Madrid para conocer a Fede en persona y ver qué pasaba. Lo que podría parecer una locura fue, para ella, un acto de intuición, aunque eso no significó que no sintiera miedo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Semanas después de hablar fui a España, y ya en el avión pensé: 'No conozco su voz, estoy yendo a conocer a un chico que no sé qué voz tiene, qué estoy haciendo, aborto misión y me bajo del avión'", continúa. Tras el pánico espontáneo que sintió, le trasladó al deportista que "si salía mal que no se preocupara, que me iba a un hotel o a casa de una amiga, y nadie forzó nada".

Sin embargo, la influencer deja claro en el programa que esas dudas que estaba experimentando se disiparon nada más verle. "Era mejor de lo que había pensado, superó mis expectativas", asevera.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Ella venía de una etapa difícil, marcada por trastornos alimenticios, inseguridades y presión mediática. Él, en pleno crecimiento profesional, lidiaba con la exigencia de ser una estrella del fútbol mundial. Pero se eligieron. "Gracias a Dios quise apostar por lo nuestro porque me gustaba, y si no salía bien pues tenía tiempo de volver a empezar de nuevo, y me vine a España".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

La pedida de mano y la boda

Poco después decidieron dar un paso más en su relación y llegó la boda, una ceremonia de lo más discreta, siguiendo así su norma de mantener parte de su vida privada lejos del foco mediático. "No soy de mostrar mucho en mis redes, quizá otras mujeres sí, pero yo soy más reacia, no soy de expresar mucho amor", traslada.

Pero sí ha querido desvelar algunos detalles de la pedida de mano. "Él se arrodilló, pero fue nuestro momento. Me lo pidió cuando yo salía de bañar, en bata y pantuflas, y él en remera, y fue muy íntimo", cuenta entre risas. "Nos casamos entre familia y amigos cercanos y quedó entre nosotros, preferí mantenerlo en secreto y no subirlo".

Mina y Fede quieren tener otro hijo

Así, formaron un equipo que hoy es también una familia con dos hijos, Benicio y Bautista. "Si me preguntas si me imaginaba que iba a ser el padre de mis hijos, no lo pensé nunca", aclara.

Aunque la maternidad no ha sido fácil, sobre todo el segundo embarazo. A las 14 semanas de gestación, el ADN fetal arrojó una trisomía "incompatible con la vida". El matrimonio quedó completamente devastado ante la noticia, y "nos preparamos para lo peor". Finalmente, a los seis meses, las pruebas señalaron que el pequeño estaba sano.

Pese a lo complicado que fue aquella experiencia, ahora Fede y Mina van a por el tercer embarazo. "Voy a por la niña, en unos meses nos pondremos. Seguiré el calendario lunar y comeré muchas almendras a ver si hay suerte", afirma.