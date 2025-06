La periodista Mina Bonino y esposa del futbolista del Real Madrid es la última protagonista de 'Madres: desde el corazón', programa de Mitele

Mina Bonino, mujer del futbolista del Real Madrid Fede Valverde, se ha sincerado como nunca sobre sus trastornos con la alimentación, sus brutales bajadas de peso y su lucha con la anorexia y la bulimia que sufrió durante su juventud, revelando cómo todo ello afectó a su salud, su autoestima y a su relación con su cuerpo.

La periodista argentina se ha abierto en canal en el programa de Mitele 'Madres: desde el corazón', en el que la presentadora Cruz Sánchez de Lara charla con varios rostros conocidos sobre su faceta como madres, tal y como se puede ver en el vídeo.

La esposa del deportista señala que, cuando comenzaba su carrera en televisión en el mundo deportivo, se vio sobrepasada por la presión de adaptarse a los estándares de belleza y amoldarse a esa imagen. "Yo soy una chica que tuve y tengo mucho complejos y que lo fui maquillando, pero es muy difícil", comienza Bonino.

Su "obsesión" con el cuerpo

Asevera que, cuando tenía 22 años, "llegué a pesar 43 kilos, y ahora entiendo cuánto sufrían mis padres", se lamenta. "No entiendo cómo no valoré eso y cómo me veía así y yo creía que era lo normal, que estaba bien", añade, asegurando que lo que ella padece es "una enfermedad mental y lamentablemente crónica".

"Es algo que no se te va nunca, que lo puedes mejorar y pulir, pero siempre tienes ese bichito que te come la cabeza y te hace pensar que no eres suficiente y que hay mejores que tú. Es parte de un proceso que con el tiempo fui entendiendo, pero me costó mucho, fue el trabajo de mi vida".

Tal y como declara en el espacio de Mediaset Infinity, se "obsesionó" tanto por "estar bien y salir en cámara" que le llevó a tener una "distorsión de mi cuerpo y empecé a adelgazar y adelgazar". Hasta que llegó a un punto en el que "no sé cómo pasó" que bajó a 43 kilos. "Se me fue de las manos", desvela, hasta tal punto que tuvo que ser hospitalizada por una pancreatitis a causa del descenso de peso.