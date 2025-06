Lorena Romera 23 JUN 2025 - 16:43h.

Naomi Asensi ha dejado muy preocupados a sus seguidores al compartir en sus redes sociales un vídeo llorando desconsoladamente. La que fuera ganadora de 'GH VIP' y participante de 'La isla de las tentaciones' ha hecho saltar las alarmas sobre el momento que atraviesa la relación con su novio o qué podría pasarle en este momento que parece tan delicado para ella.

"Es la realidad", asegura la creadora de contenido, que no ha querido ocultar cómo se encuentra a los usuarios que la siguen. Por eso, la que fuera pareja de Adrián Blanch cuando participó en 'La isla de las tentaciones' ha compartido en sus redes sociales un vídeo en el que podemos verla visiblemente afectada, llorando y sin maquillar, acompañada de su perro.

"Dicen que los perros notan cuando estás mal y te apoyan", comenta la influencer valenciana, de 29 años, que duda que en el caso de su mascota sea así. Y es que, mientras ella llora desconsoladamente, Stitch -como se llama su perro- se acerca a ella con un peluche con el ánimo de jugar. "El mío, aunque estuviera mu*rta, vendría para ver si le lanzo el juguete", apunta en tono de humor.

"¿No tienes sentimientos? Sécame las lágrimas, al menos", le dice a su mascota. Y es que Naomi Asensi, a pesar de estar destrozada, tira de humor en un momento así, fiel a su forma de ser. Pero sus seguidores no han hecho lo mismo, y le han hecho llegar mensajes preocupándose por ella. "Sea lo que sea que te ha pasado, te mando mucho ánimo", le dice una usuaria, a la que suman cientos de ellas.

Comentarios de cariño que la influencer ha agradecido públicamente, pues le están ayudando mucho en estos momentos tan delicados para ella. "Llevo tres días que... pf, de la cama al sofá y del sofá a la cama. Solo me he movido para bajar a Stitch. Pero mañana se acabó. Mañana me activo 100%. Tengo cosas que hacer. Además, me he apuntado a clases de bodypump", les ha contado.

Pero, aunque Naomi Asensi ha intentado quitarle algo de hierro al asunto, su audiencia se ha quedado alerta por si su relación con Javi se hubiese terminado. Y es que la influencer también ha compartido un vídeo junto a su perro con una cover de Quevedo de fondo en el que se le escucha cantar: "No voy a llorar y decir que no merezco esto... porque es probable que lo merezca, pero no lo quiera... Por eso me voy. Qué lastima, pero adiós. Me despido de ti y me voy".

"Espero que con tu chico esté todo bien. Se te veía muy feliz", "espero que no sea nada grave", "no estés triste, ánimo", "él sí que es un amor sincero", le comentan los usuarios de TikTok. Red social en la que la ganadora de 'GH VIP' ha lanzado una nueva indirecta. "Estoy a una decepción más de ponerme mamadísima", comenta la influencer, dejando claro que algo le está pasando, aunque especifica qué es.

Eso sí, para los más preocupados por su relación, Naomi Asensi ha publicado hace unas horas un vídeo de la última escapada junto a su novio. Habrá que esperar a ver si decide entrar, o no, en detalles sobre este momento personal que le ha hecho romper a llorar públicamente.