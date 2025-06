Silvia Herreros 24 JUN 2025 - 10:01h.

Solamente 79 personas en España se llaman como el hijo de Isa Pantoja y Asraf

Isa Pantoja y Asraf Beno acaban de ser padres de su primer hijo en común, un bebé para el que los exconcursantes de 'Supervivientes' y 'Gran Hermano VIP' han escogido un original nombre con un significado muy especial.

que solamente llevan 79 personas más en España: Cairo. El hermano de Alberto Isla - primogénito de la hija de Isabel Pantoja - ha recibido un nombre corto, con fuerza, significado y mucha historia detrás.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en nuestro país únicamente hay 79 personas con el nombre de Cairo. La edad media de los varones que se llaman así es de 8,1 años. Estos además se concentran en Málaga, Cádiz (ciudad en la que ha nacido el hijo de la pareja), Madrid y Barcelona.

Estos datos arrojan importantes conclusiones. Entre otras que se trata de un nombre poco común o que en la última década ha empezado a ganar popularidad.

Aunque a primera vista puede parecer simplemente un nombre original y moderno, en realidad tiene mucha historia detrás. Cairo es el nombre de la capital de Egipto, una de las ciudades más antiguas y conocidas del mundo, famosa por sus pirámides y su pasado lleno de cultura.

Deriva del árabe, Al-Qāhira, nombre con el que se bautizó a esta ciudad en el 969 d.C en honor a Marte, el planeta de la victoria, que se encontraba visible en el cielo en el momento de su fundación. Significa, "el victorioso" o "el fuerte", adjetivos con los que también se asocia a aquellos llamados así.

Encontrar un nombre único, que fuese un homenaje tanto la cultura de Asraf como la de Isa y que no cayese "en tradicionalismos", no ha sido fácil para ellos. "Queremos un nombre que no sea típicamente árabe ni español. No le voy a poner Mohamed, pero tampoco Jesús", señalaba la prima de Anabel Pantoja en una entrevista que concedía en 'Lecturas' antes de dar a luz.

Para Asraf, que tiene raíces marroquíes y viene de una cultura cercana al mundo árabe, este nombre puede ser también una forma de rendir homenaje a sus orígenes. Y para Isa, que siempre ha mostrado interés por nombres únicos y con significado, Cairo podría representar algo distinto, especial, fuera de lo común.

Además, es "corto" y "fácil de pronunciar", requisitos imprescindibles para la pareja. También tiene ese toque moderno que muchas parejas buscan hoy en día. "Queremos uno corto, de dos sílabas. Tres, como mucho. Que sea fácil de pronunciar", explicaban los papás del quinto nieto de Isabel Pantoja, que han encontrado un nombre poco común, con mucha personalidad, historia y un poderoso significado.