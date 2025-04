Cuando celebraron su gender reveal en directo en el plató de '¡De Viernes!' , descubriendo que están esperando un niño , Isa Pantoja y Asraf Beno reconocieron que no tenían un nombre escogido para su futuro hijo. En ese momento, la pareja reconocía que en lo que sí estaban de acuerdo era en homenajear sus culturas ; la española y la árabe. Eso sí, sin caer en tradicionalismos .

Ahora, en la entrevista que ha dado para la revista 'Lecturas', Isa Pantoja se reafirma. " Queremos un nombre que no sea típicamente árabe ni español . No le voy a poner Mohamed, pero tampoco Jesús", ha señalado la que fuera también concursante de 'GH VIP', donde conoció a Asraf Beno , con quien está a punto de convertirse en madre. Lo que Isa Pantoja busca es "algo más moderno, más tradicional" .

En este sentido, sus opciones son las siguientes: "Michael, que sería fácil de pronunciar, o Lucas". Pero su hijo, Alberto Isla, fruto de la relación con Alberto Isla, no opina lo mismo. El pequeño de 11 años ha escogido otro nombre para su hermano pequeño y no cesa en su empeño para que el suyo sea finalmente el elegido. Así lo ha contado la prima de Anabel Pantoja, que se niega en rotundo a la elección de su primogénito a pesar de su ilusión. "Quiere que le ponga Yamal, pero no", señala la colaboradora de 'Vamos a ver'.