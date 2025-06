Celia Molina 24 JUN 2025 - 14:32h.

El multimillonario productor y padrino de Lilibet de Sussex ha sido demandado por acoso sexual al actor Derek Dixon

En Estados Unidos, Tyler Perry es conocido como uno de los productores más importantes (y ricos) de la industria del cine; pero, en Reino Unido, además, su figura está estrechamente vinculada a los Duques de Sussex. En el año 2020, cuando el príncipe Harry y su mujer, Meghan Markle, renunciaron a la corona y la Casa Windsor dejó de sustentarles económicamente, los Duques de Sussex se trasladaron a vivir a California, sin saber muy bien dónde se iban a alojar.

Fue entonces cuando, tras la mediación de su amiga en común, la famosa presentadora Oprah Winfrey, Tyler Perry les dejó una de sus una de sus impresionantes mansiones en el exclusivo barrio de Beverly Ridge. Y de ese gran favor, surgió una bonita amistad en la que Meghan solía hacerle grandes confidencias: "Yo estaba hecha un desastre. Lloraba sin parar. Pero a veces es más fácil abrirse a alguien que no sabe nada, y ese fue el momento en el que nos conocimos Tyler y yo", llegó a declarar la duquesa. Por aquellas fechas, el pequeño Archie tenía un año y, en el intervalo entre su mudanza y la llegada de la segunda hija del matrimonio, Lilibet de Sussex, su buena relación se consolidó, hasta el punto de que el productor fue elegido para ser el padrino de la pequeña.

Acoso sexual, lesiones y angustia emocional intencionada

Perry siempre ha sido respetado en la industria de Hollywood, no sólo por las múltiples producciones que ha llevado a cabo, sino por estar ligado a revistas como Forbes o Time y a sus famosas listas sobre la personas más ricas del planeta. Sin embargo, ahora, una importante acusación pesa sobre él, según han avanzado medios de prestigio como Daily Mail o The Guardian. El actor Derek Dixon ha acusado al multimillonario productor de "acoso sexual, lesiones y angustia emocional intencionada" en una demanda de 46 páginas en la que el intérprete narra cómo Tyler Perry intentó "obtener favores sexuales" de su parte y, al no conseguirlos, comenzó contra él una agresiva campaña de descrédito.

"El Sr. Perry se ha aprovechado de su éxito y de su poder, utilizando su notable influencia en la industria del entretenimiento para crear una dinámica coercitiva y sexualmente explotadora contra el Sr. Dixon, prometiéndole inicialmente un avance profesional", versa la demanda firmada el pasado 13 de junio y deja claro que Perry "tenía el control directo sobre el empleo de Derek, sobre cualquier compensación y sobre sus oportunidades creativas". Los abogados del actor creen que el despido de Dixon en aquel contexto está directamente relacionada con su negativa a ceder al acoso del productor y, por ello, además, le piden una indemnización de 260 millones de dólares.

A pesar de la estrecha relación que les une, los duques de Sussex no se han pronunciado sobre la acusación que pesa sobre Perry. El magnate, por su parte, niega los cargos y sus abogados han desestimado la demanda como una "estafa" diseñada por Dixon.