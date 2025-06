Rocío Molina Madrid, 25 JUN 2025 - 12:41h.

El finalista de 'Supervivientes 2025' comparte unas entrañable fotos junto a sus hijos y su ex Lara Dibildos de su último plan juntos

Sheila Casas revela "el plan favorito" de Álvaro Escassi tras su paso por 'Supervivientes'

Ha sido mucho tiempo lejos de ellos, un total de 104 días en los que Álvaro Escassi ha echado mucho de menos a sus hijos, Álvaro y Anna Barrachina en su experiencia en 'Supervivientes'. Con el fin ahora de recuperar ese tiempo perdido y después de unos días intensos junto a su novia Sheila Casas, el jinete y colaborador de 'Tardear' les ha reservado un plan especial a ellos y a su ex Lara Dibildos en su última cita y ha compartido las fotos familiares de este encuentro.

Lo que ha vivido en Honduras el televisivo ha sido muy grande y este se ha dado cuenta de lo que de verdad es importante. Y, si antes no se dejaba ver mucho en público junto a sus hijos o trataba de no mostrar tanto estos planes privados, ahora Álvaro Escassi presume de ellos el primero en sus redes sociales. Él mismo ha sido el que ha compartido el almuerzo familiar que ha tenido en un céntrico restaurante de Madrid con sus dos hijos y en una cita en la que también se ha apuntado su ex y defensora en el reality, Lara Dibildos.

Relajado y feliz por poder vivir los momentos con los que tanto ha soñado en los Cayos Cochinos, Álvaro Escassi ha compartido unas fotos en las que se puede ver la buena sintonía que hay entre ellos, los gestos de amor y complicidad que no han pasado desapercibidos para los que han llegado a la publicación de Instagram del finalista de 'Supervivientes 2025'.

Unos instantes familiares y entrañables que él mismo ha definido con lo que está sintiendo: "Que me gusta pasar tiempo con vosotros", ha expresado acerca de estas fotos y de este plan familiar al que se ha unido después su ex Lara Dibildos, tal como han captado después los periodistas gráficos a su salida del local.

Unas fotos familiares que reflejan la buena sintonía que hay entre ellos y el cariño también que Escassi siente por su ex que ha estado tan presente a lo largo de su concurso para defenderlo. "Ahora a disfrutarlos", "lo que los has echado de menos, amigo", "felicidad inmensa" "love family", son los mensajes con los que sus amigos y compañeros como Makoke o Borja González, ganador de 'Supervivientes' le han respondido a sus entrañable posado y última cita en Madrid con ellos.