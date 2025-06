Ana Carrillo 25 JUN 2025 - 13:37h.

La hermana de Mario Casas se ha pronunciado sobre Valeri y el pasado sentimental de su novio

Sheila Casas revela "el plan favorito" de Álvaro Escassi tras su paso por 'Supervivientes'

Compartir







La relación de María José Suárez y Álvaro Escassi se rompió por una deslealtad del exconcursante de 'Supervivientes' con Valeri Cuéllar, una mujer transexual que ahora vuelve a acaparar titulares por asegurar que es "una de las colombianas de los audios" de José Luis Ábalos. Su regreso al foco mediático ha llevado a los reporteros congregados en un evento organizado en Madrid por La Húngara a preguntarle a Sheila Casas, actual pareja del jinete, por la colombiana.

PUEDE INTERESARTE Álvaro Escassi y Sheila Casas cenan en su restaurante favorito de Madrid tras 'Supervivientes': precio y platos

La hermana de Mario Casas no ha tenido problema en responder a los reporteros de 'GTress' y 'Europa Press': "Cada uno dice cómo es por los hechos y por cómo actúa. Si ahora ha querido sacar más cosas de más personas queriendo perjudicar... Este tipo de personas que solo siembran el mal reciben el mal porque solo quieren hacer daño". Unas declaraciones a las que ha seguido otra pregunta de una periodista: "¿Tú te la crees?".

PUEDE INTERESARTE Sheila Casas habla del momento viral de Mario Casas y Melyssa Pinto en la boda de Susana Molina

"Yo creo que miente bastante, que miente mucho. Es un tema que yo he hablado con Álvaro: él no es nada mentiroso, cero y por los hechos que he ido viendo... Si saca cosas de tanta gente eso dice mucho de esa persona", ha sido la respuesta de la abogada, que ha asegurado que le es "indiferente" que Valeri contase sus intimidades con Escassi porque en ese momento no eran pareja: "Yo no estaba en su vida".

Canal de Whatsapp de Telecinco

Por otra parte, le han preguntado a Sheila si conociendo "el historial" de Escassi no está preocupada por la posibilidad de que le sea infiel. "A día de hoy tengo muchísima confianza. Es la típica persona que tiene el móvil siempre presente y que no tiene nada que ocultar, es que estamos todo el día juntos. A mí es que me van las emociones fuertes, pero aparte de eso: tengo 37 años y si me da miedo estar con cualquier persona, no estaría. ¡Ya me han sido infiel y no es un drama!", ha sido la tajante respuesta de la que fuera colaboradora de 'TardeAR'.

Además, ha querido aclarar que ella no ha sido infiel nunca: "No sé por qué pero no me cuesta: si estoy bien, estoy bien; y si no estoy bien, lo dejo". Por último, ha explicado que no tenía "una buena imagen" de Escassi antes de conocerlo porque "no lo conocía mucho" y la primera entrevista suya que vio fue la que dio en '¡De viernes!' hablando de su historia con Valeri Cuéllar.