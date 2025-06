Sheila Casas habla del momento viral de Mario Casas y Melyssa Pinto en la boda de Susana Molina

Ana Carrillo 17 JUN 2025 - 20:04h.

La novia de Álvaro Escassi se ha pronunciado sobre el momento viral protagonizado por Mario Casas y Melyssa Pinto en la boda de Susana Molina

Sheila Casas da su opinión sobre la relación de Álvaro Escassi con su ex, Lara Dibildos

La boda de Susana Molina y Guille Valle congregó a un buen número de caras conocidas. Nagore Robles, Anabel Pantoja, Dulceida o Melyssa Pinto fueron algunas de las influencers invitadas al evento. A la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y finalista de 'Supervivientes 2021' la llevó en coche hasta la finca donde se celebró el evento Mario Casas, con el que ya no oculta que tiene una relación.

Juntos protagonizaron un momento que se convirtió en viral en las redes sociales porque lo grabaron los medios congregados en la puerta de la finca. Al ver que estaban allí reporteros, cámaras y paparazzi, la exnovia de Tom Brusse se bajó del coche cuando todavía quedaban unos metros hasta la puerta de entrada y se le cayó el bolso, desparramándose todos sus enseres por el suelo de arena.

Una reportera le ayudó a recoger sus cosas y el momento se hizo viral en redes. Le han preguntado por ello a la hermana del actor, Sheila Casas, que le ha reconocido a la reportera de 'Europa Press' que había visto el vídeo de esa escena: "A la pobre Melyssa se le cayó el bolso al suelo". "Qué mono tu hermano por llevarla", apostillaba la periodista, ante lo que la actriz decía que es los Casas son todos "muy caballerosos".

"Son todos así y van a seguir así", ha comentado la abogada, que días antes no se había mostrado tan dispuesta a hablar de Melyssa Pinto y que se había limitado a decir que no la conocía. Sobre quien también le han preguntado es sobre su otra cuñada, Ana Mena, que está saliendo con Óscar Casas y ha explicado que tampoco la conoce: "Yo no la conozco, pero tengo ganas de conocerla ya. Es monísima por dentro y por fuera".

Su novio, Álvaro Escassi, descubrió en el último programa de 'Supervivientes' en Honduras que su famoso cuñado está saliendo con Melyssa y, al ser preguntado por Sandra Barneda, comentó que la felicidad de Mario es la suya, demostrando que su familia política es importante para él y que solo tiene buenas palabras para todos los Casas.