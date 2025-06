Lorena Romera 26 JUN 2025 - 17:59h.

La hija de Terelu Campos emite un comunicado en el que reconoce sentirse "incomprendida"

La reacción de Alejandra Rubio tras las palabras que le ha dedicado su suegro

Compartir







Alejandra Rubio ha escrito una carta en la que se sincera sobre cómo se encuentra a nivel anímico. La hija de Terelu Campos desearía que pudieran "ver las cosas desde su perspectiva" para, así, sentirse más comprendida en según qué aspectos. Una reflexión en la que la colaboradora de 'Vamos a ver' entona el mea culpa por si, esta "incomprensión" pudiese deberse al hecho de ser "tan reservada".

Un escrito que la nieta de María Teresa Campos publica a raíz del revuelo que se ha generado por su vídeo con Carlo Costanzia a las afueras de la prisión donde Pietro cumple condena. "Voy a escribir porque hablar nerviosa ya hemos comprobado todos que no es lo que mejor se me da", ha comenzado señalando la creadora de contenido.

"A veces me siento tremendamente incomprendida", ha reconocido la televisiva, que ha abierto su corazón en esta carta tan honesta. "Puede ser que sea mi culpa en gran parte. Los que me conocéis de hace tiempo sabéis que intento ser reservada con bastantes aspectos de mi vida. En esta ocasión, hemos querido enseñar la parte menos bonita, que también forma parte de nosotros", expresa, explicando el motivo por el que decidieron publicar el vídeo de la cárcel.

"Hemos enseñado la parte menos bonita, que también forma parte de nosotros"

Canal de Whatsapp de Telecinco

Pero Alejandra Rubio entiende que "a mucha gente le sorprenda, le moleste o le inquiete", puntualiza, ya que ella "no vende su vida" y así "lo sigue demostrando", señala. "Yo no he vendido esta situación, no he ganado dinero y mucho menos hago exclusivas hablando de cosas como estas (ni de ninguna, a excepción de la noticia del embarazo). No soy un robot, soy humana y cometo fallos, pero parece que se está esperando a que lo haga para tener una razón más para atacarme", se pregunta.

"No soy un robot, soy humana y cometo fallos"

La sobrina de Carmen Borrego reconoce que le gustaría que le "tendieran la mano ante estas situaciones complicadas", como la que se está dando ahora tras la condena de Pietro y Rocco por intento de homicidio. "Siento no expresarme de la mejor manera ante situaciones límites para mí. Yo siento, lloro, vivo... No me considero altiva ni soberbia. Simplemente soy una chica de 25 años que no es perfecta y que tiene una coraza demasiado grande", escribe en este comunicado.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Porque la hija de Terelu Campos cree que a veces ponerse ese paraguas es necesario para "no sentir más dolor", señala. "Ojalá pudierais ver las cosas desde mi perspectiva, que muchas veces no es la correcta... Pero esto es lo que soy, en parte, por todo lo que llevo acumulado desde hace tiempo. No he tenido mi mejor año, pero mejoraré cada día gracias a tener la suerte de saber aprender de mis errores", subraya la influencer.

Alejandra Rubio ha querido dejar claro que esta carta "no es una justificación", sino una reflexión. "A muchos les costará entender porque nunca muestro todo de mí. Poca gente me conoce en realidad y eso nunca juego en mi favor", zanja.