Alejandro Nieto habla de sus planes de futuro con Tania Medina tras su reconciliación

26 JUN 2025 - 12:02h.

El ganador de 'Supervivientes' explica si planea casarse o tener hijos con su novia tras su polémica ruptura

Alejandro Nieto cuenta la verdad de su relación con Tania Medina tras hablarse de una reconciliación

Alejandro Nieto habla de sus planes de futuro con Tania Medina tras su reciente reconciliación. Los exconcursantes de 'Supervivientes' intentan pasar página tras lo ocurrido. Su polémica y breve ruptura es cosa del pasado para ellos, que no dudan en presumir de su amor y de la nueva oportunidad que se han dado públicamente.

Aunque no suele ser recomendable, para muchas personas la mejor manera de poner fin a una crisis es dando un paso determinante; una extraña manera de 'reparar' lo que se rompió y dar un nuevo sentido a la relación.

Un seguidor del exparticipante de 'La isla de las tentaciones' no ha dudado en recomendar esto mismo a Alejandro Nieto, al que anima a pedir matrimonio y casarse con Tania e incluso a tener un hijo con ella. Esto puede suponer un verdadero peligro, sobre todo si no se ha trabajado de verdad en la reconciliación y se han superado los motivos que provocaron la ruptura.

Decisiones como casarse o tener un hijo pueden agregar presión a una base aún inestable; de hecho, no debe hacerse como una solución o parche a los posibles problemas que haya entre la pareja, ya que puede complicar aún más la relación.

El ganador de 'Supervivientes 2022', que es padre de un hijo preadolescente, no ha dudado en responder a esta propuesta que le ha hecho un internauta tras abrir una caja de preguntas y respuestas en sus stories de Instagram. "¿Tenéis pensado dar un giro a vuestra relación? Embarazo, boda... ¡os vendría bien!", sugiere un internauta. El gaditano no ha dudado en responder esta pregunta de entre las cientos que ha recibido.

No es la primera vez que Alejandro Nieto habla de sus planes de boda o de su deseo de tener hijos con Tania Medina. De hecho, es algo con lo que lleva soñando mucho tiempo. No obstante, con mesura y bastante coherencia, el también exconcursante de 'Gran Hermano VIP' ha reconocido que quizás esto no sea lo más adecuado en estos momentos.

Por ahora, y aunque no descarte casarse y tener hijos biológicos en un futuro con "la mujer de su vida", entre sus planes hay una prioridad: "Hacer las cosas bien". Nieto es consciente de sus errores y pretende enmendarlos. Por este motivo, "de momento" no piensa dar ninguno de estos pasos con Tania Medina.