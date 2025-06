Lorena Romera 03 JUN 2025 - 13:01h.

El ganador de 'Supervivientes' en 2022 ha posado sin camiseta para enseñar su estado físico tras la ruptura

Alejandro Nieto confirma entre lágrimas que ha roto con Tania Medina: "Le pido perdón"

Alejandro Nieto ha decidido centrarse en sí mismo en este duro trance emocional que atraviesa. El ganador de 'Supervivientes' se está tomando más en serio sus entrenamientos, pero, para motivarse más, ha decidido mostrar el cambio físico que ha experimentado desde que rompió con Tania Medina. Tan solo ha pasado algo más de una semana, pero para el que fuera Míster España en 2015 han sido días de completo cambio.

Toda su vida se ha desmoronado. Son cuatro años de relación los que llevaba con la modelo, con la que participó en 'La isla de las tentaciones' y en 'Supervivientes', y a la que ahora ha pedido perdón públicamente. El creador de contenido de 35 años ha asumido sus errores tras dejarle un comentario en el que le decía que era "lamentable", algo de lo que se arrepiente profundamente.

"No he hecho las cosas bien. Le pido perdón a Tania, nunca le haría daño. Tengo que tratarme y ponerme en manos de profesionales", reconocía el andaluz a través de su perfil oficial de Instagram, donde se mostraba vulnerable y roto, sin poder reprimir las lágrimas. Y aunque ha reconocido públicamente esa intención de iniciar una terapia, el que fuera concursante de 'GH VIP' no ha puntualizado si ha dado ya el paso o no.

Lo que sí, el que fuera ganador de 'Supervivientes' en 2022 ha decidido centrarse en sí mismo y empezar a tomarse muy en serio sus entrenamientos. Hace unos días, le veíamos tomando la decisión de "iniciar de nuevo" un deporte que está siendo para él una válvula de escape en estos tiempos tan convulsos: el boxeo. "No hay nada mejor para sacar tu rabia y tu ira", reconocía el que fuera también finalista de 'Supervivientes All Stars'.

Ahora, a través de su perfil oficial de Instagram, donde está haciendo partícipes a sus seguidores de todo este delicado proceso, que está siendo para él una montaña rusa de emociones, ha enseñado su cambio físico desde la ruptura sentimental con Tania Medina. "Solo me queda quitarme esta 'chichita', porque lo demás me gusta. Solo quiero definir", ha comentado entre risas y señalándose la 'tripita'.

"La verdad es que estoy supercontento", ha reconocido Alejandro Nieto, que está, poco a poco, volviéndole a dar forma a su vida tras el final de su historia de amor con Tania Medina, con la que llevaba cuatro años. Eso sí, el ganador de 'Supervivientes' 2022 tiene esperanzas de volver a encontrarse con ella en algún punto y confía en que "todo se puede solucionar". Es más, al confirmar la ruptura, aseguraba que "esto es un hasta luego, no un adiós".