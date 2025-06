En medio de la tensión familiar que han protagonizado los últimos meses, Brooklyn Beckham ha vuelto a generar polémica

El desplante de Brooklyn Beckham a su padre, David Beckham, en medio de su disputa familiar

En medio de la tensión familiar que han protagonizado los últimos meses, Brooklyn Beckham vuelve a generar polémica. El hijo mayor de David y Victoria Beckham ha sido noticia por celebrar públicamente el 50º cumpleaños de su suegro, Nelson Peltz, tras ignorar por completo el cumpleaños de su propio padre, el icónico exfutbolista David Beckham. Este gesto ha avivado aún más los rumores sobre una supuesta ruptura entre Brooklyn y su familia.

El pasado martes, Brooklyn no solo decidió asistir a la fiesta de cumpleaños de Nelson Peltz, padre de su esposa Nicola Peltz, sino que también compartió una fotografía en redes sociales junto a él, acompañada del siguiente mensaje: "Feliz cumpleaños Nelson, te queremos".

Estas palabras, aunque aparentemente inocentes, han sido interpretadas por muchos como un claro desaire hacia su propio padre, cuyo cumpleaños pasó sin una sola mención pública por parte de Brooklyn.

El marido de Victoria Beckham celebró su 50º cumpleaños a principios de mayo, rodeado de su mujer, entorno más cercano y sus otros hijos, Romeo, Cruz y Harper, pero sin la presencia del mayor ni de Nicola. A diferencia de años anteriores, Brooklyn no compartió ningún mensaje ni foto con su padre en redes, lo que llamó la atención de fans y medios. Y ese contraste respecto a la felicitación de su suegro ha sido de lo más significativo.

El drama de los Beckham

La tensión entre Brooklyn y los Beckham no es nueva y parece haberse intensificado desde su boda con Nicola Peltz en abril de 2022. Desde entonces, los rumores sobre fricciones entre Nicola y Victoria Beckham han sido constantes. Según diversas fuentes cercanas a la familia, uno de los principales detonantes del conflicto fue la planificación de la boda y el vestido de la novia.

La distancia física también ha contribuido al enfriamiento de las relaciones. Brooklyn y Nicola viven en Estados Unidos, mientras que el resto de la familia Beckham reside en el Reino Unido. Pero no es solo la geografía lo que los separa. Las señales públicas -o la falta de ellas- han evidenciado que algo no marcha bien entre los miembros de la familia. Lo que se intensificó tras el romance de Romeo Beckham con Kim Turnbull, una relación ya terminada pero que, según medios internacionales, no habría sentado bien a su hermano Brooklyn.