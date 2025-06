Marta López ha atendido a '¡De viernes!' en directo para contarlo todo sobre el enlace

De Lucía Sánchez a Makoke: todos los looks de los invitados a la boda de Marta López

Este viernes 27 de junio, Marta López se ha dado el 'Sí, quiero' con el fisioterapeuta de 39 años Alejandro Huertas. La exconcursante de 'Gran Hermano' ha ido al altar muy bien acompañada por su hijo menor y ha celebrado una gran boda a la que han acudido casi 400 invitados.

En mitad de la gran celebración, Marta López ha querido atender a '¡De viernes!' en directo y ha explicado, emocionada, cómo ha sido su gran día:

"Está siendo una noche muy especial, la persona que más ha llorado de momento ha sido el novio. Para mí ha sido muy especial ver a mi hijo llevándome al altar del brazo, ha sido un momento único, y más viendo a Alejandro en el altar esperándome. Ha sido una boda muy emotiva, con mucho cariño y con mucha comida (...) Tengo dos vestidos, durante la ceremonia he ido muy clásica, pero ahora para la fiesta me he puesto todo lo contrario".

Makoke revela cuál ha sido el momento más bonito de la noche

Makoke ha sido una de las invitadas a la gran boda y ha entrado en directo en '¡De viernes!' para más datos sobre la gran celebración. La exconcursante de 'Supervivientes' cuenta que el cóctel ha durado más de dos horas y revela cuál ha sido el momento más bonito de la noche para ella.

''Para mí, sinceramente, el momento en el que he visto aparecer a Marta con su hijo, el padrino. Cuando le he visto del brazo de su madre yo he roto a llorar. Sé lo que Marta ha pasado y verle con su hijo, me he muerto'', cuenta, emocionada la colaboradora de 'Fiesta'. Además, da más datos sobre el look de Marta: ''Va clásica. A mí me ha sorprendido, va como una novia de toda la vida, muy clásica''.

Pero lo que Makoke no se imaginaba era que Marta López tenía pensada para ella una sorpresa muy especial: "Le voy a entregar a ella el ramo, ella no lo sabe, pero he preparado una canción muy especial y lo va a recibir ella".