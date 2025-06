Ana Carrillo 30 JUN 2025 - 09:30h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha subido a Instagram un vídeo en el que revela cómo habla su hijo Thiago

Una de las frases más repetidas de Anita Williams durante su paso por 'Supervivientes 2025' fue: "Se lo dedico a mi hijo Thiago, la mamma ti ama tantissimo". Cada vez que ganaba una prueba de líder, la exnovia de Montoya se dirigía a su niño, que tiene tres años y que es su motor. Consciente de que sus seguidores querían ver su reencuentro tras más de 100 días separados, compartió en Instagram el vídeo en el que se pudieron abrazar de nuevo y, como sabe que quieren descubrir más cosas de cómo han sido sus primeros días juntos, ha subido otro vídeo con sus planes de la última semana.

En el vídeo realmente recopila todo lo que ha hecho en sus primeros días en Barcelona tras llegar allí después de cumplir con los compromisos profesionales que la ligaban a Madrid tras la final de 'Supervivientes', pero en él la mayor parte de planes se ve que los hizo en compañía de su hijo, que era la persona a la que más ganas tenía de ver y con la quería compartir "tiempo de calidad" tras tres meses separados.

Ha mostrado que han jugado mucho con los cochecitos de juguete, que han bromeado, que han leído cuentos acurrucados en el sofá, que han cocinado, que han coloreado y que han ido al parque. También han recibido en casa la visita de amigas de Anita que no pudieron ir hasta Madrid para verla y que el pequeño la acompañó a la capital el viernes porque ella iba a participar en '¡De viernes!' y hablar con Carmen Alcayde de la retirada del foco mediático de Montoya.

En el vídeo, junto al que ha escrito "Así han sido estos días recargándome de las cosas bonitas", se aprecia cómo habla Thiago, pues aunque Anita acompaña las imágenes con la canción 'Mientras me curo del cora' de Karol G, deja los fragmentos en los que charla con su hijo. Además, añade en el montaje un clip en el que le pide que salude a sus seguidores como hace ella, que los llama "bebés". No obstante, siempre tapa la cara del menor para no exponer su imagen en Instagram, donde ya roza los 300.000 seguidores.