Anita Williams llevaba 113 días fuera de su hogar porque, tras hacerse famosa en 'La isla de las tentaciones', decidió participar en 'Supervivientes 2025'. En todo ese tiempo, la persona a la que más echó de menos era a su hijo Thiago, fruto de una relación anterior a Montoya. Por fin ha podido reencontrarse con él y ha compartido en Instagram el vídeo del reencuentro y de sus primeros planes juntos.

Fue ayer, lunes 23 de junio, cuando la amiga de Borja González llegó a Barcelona y allí le estaba esperando su hijo, que tiene tres años. En sus stories de Instagram compartió una bonita instantánea en la que mostraba que estaba pasando tiempo con su niño y prometió a sus seguidores que, pese a que iba a estar un tanto ausente de las redes sociales porque quería centrarse en pasar tiempo de calidad con él, les compartiría el vídeo del reencuentro, que había grabado su madre.

"El día que más he esperado por fin ha llegado: el día de verte, de abrazarte, de tenerte otra vez conmigo. Después de tanto tiempo diciendo 'la mama esta treballant', soñando con este momento, hoy por fin te tengo conmigo mi vida", ha escrito Anita junto al vídeo en el que se ve a su hijo corriendo por la calle para abrazarla mientras ella le esperaba con los brazos abiertos y lo hacía girar por la enorme felicidad que sentía al volver a estrecharlo entre sus brazos.

Ha mostrado que, después, fueron a comer un helado y que jugaron con unos cochecitos de juguete; y ha cerrado el vídeo con un fragmento en el que su hijo le coloca una corona de juguete mientras le dice: "Toma, eres una princesa". Unos momentos muy bonitos que la cuarta finalista de 'Supervivientes 2025' ha querido compartir con sus seguidores, que se han emocionado mucho al ver el post.

"Hoy todo ese vacío se llena. Te miro, te escucho reír, y siento que todo vuelve a su lugar. No hay palabras que puedan explicar cuánto te amo y lo mucho que te he echado de menos. Eres mi motor, mi alegría, mi todo. Gracias por esperarme con ese amor tan puro, con esos ojos que no me reprochan la distancia, solo celebran mi regreso. Prometo que cada sacrificio fue por ti… y que este abrazo compensa cada segundo de ausencia", ha sido el mensaje que Anita Williams ha añadido en el post en el que comparte el vídeo del reencuentro con su hijo Thiago.